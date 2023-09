La Conselleria de Sanidad está trabajando en la documentación para mantener como áreas de salud de gestión privada Dénia y Manises "por si" es la decisión que finalmente se toma. "He iniciado la orden de conselleria para que vayan trabajando en el inicio de los pliegos para el mantenimiento" de las áreas de salud "por si sale una cosa u otra". Es el anuncio que esta mañana ha hecho el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en sede parlamentaria durante su primera comparecencia en les Corts para explicar sus líneas estratégicas al frente de la sanidad valenciana durante los próximos cuatro años.

El anuncio lo ha hecho en el turno de preguntas y respuestas a los portavoces de los diferentes grupos ya que, en los 50 minutos de comparecencia no ha hecho nin una mención al futuro de estas dos áreas de salud, cuya reversión a la gestión pública programó el anterior Consell para 2024 iniciando las llamadas "normas de reversión". Gómez ha reiterado, a preguntas de los portavoces del PSPV y Compromís (Rafa Simó y Carlos Esteve, respectivamente) que mantenía lo dicho y que las "decisiones que tomaremos" estarán basadas "en la auditoría que estamos haciendo, están abiertas todas las posibilidades. Digo, dije y diré que no me voy a precipitar" al respecto y que, por lo tanto, estaban preparando ya el escenario "por si sale una cosa u otra".

De hecho, también ha asegurado que también se habían iniciado los trámites para que, si finaliza la concesión, el servicio quede garantizado como sucedió en Alzira o Torrevieja, por lo que todo estaba abierto a día de hoy.

"¿Quién manda en la conselleria? ¿Usted o Alberto de Rosa?"

"Digo, dije y dirá que si hay prorroga será por un año y revisable pero llevamos cuatro meses de retraso por las elecciones. Eso es una realidad insoslayable", ha asegurado como justificación a que se estuvieran preparando esa documentación. Según Gómez la decisión se iba a basar en datos y no en ideología y que en esta decisión era él quien tenía la última palabra y no las empresas gestoras, tal como le habían preguntado directamente ambos portavoces de la oposición.

¿Quién manda en la conselleria, usted o Alberto de Rosa?, le ha preguntado Esteve, mostrando el anuncio de la empresa Ribera Salud, gestora del área de salud de Dénia del nombramiento de una nueva gerente para los próximos cinco años, a meses de la reversión.

"No lo duden, el que manda en la conselleria se llama Marciano Gómez Gómez. Ha sido casualidad. Lo importante es que los ciudadanos de Dénia y Manises estén tranquilos porque tendrán la mejor sanidad posible, el debate no es pública o privada, sino sanidad bien hecha o mal hecha", ha dado como respuesta el conseller.

A Gómez le han recordado, precisamente, que en su primera etapa como gestor con el PP, hace 20 años, fuera uno de los impulsores de este modelo de sanidad privatizada. "No hay dudas, la mejor manera de gestionar es la pública y si quiere otra cosa la tendrá que explicar", le ha dicho Carlos Esteve, de Compromís. Gómez ha contraatacado recordando que el Botànic había sido "un alumno aventajado" en alimentar a la sanidad privada ya que en 2022 habían "multiplicado por tres" el dinero que se pagaba por derivación de pacientes a la privada en tiempos del PP (de 10,1 a 30,6 millones de euros). "Solo en 2022 se destinó más dinero a la privada exceptuando las concesiones que todo el presupuesto de cuatro años de la conselleria de Transparencia".

"Incumplíamos la ley prohibiendo fumar en las terrazas"

Desde las bancadas de la oposición, también le han afeado al nuevo conseller que una de sus primeras medidas fuera la de volver a permitir fumar en las terrazas de los bares, además, siendo médico. "Su primera medida ha sido cancerígena y como médico eso no tiene nombre", le ha afectado el socialista Simó. Gómez ha defendido que el debate no era "fumar o no fumar en las terrazas" sino cumplir o no la ley porque la C. Valenciana estaba "incumpliendo la orden del ministerio, la famosa de las mascarillas", prohibiendo el tabaco en estos espacios. "Nos limitamos a cumplir la ley. Cuando tenga a bien el ministro hablaremos del debate del tabaco", ha adelantado.