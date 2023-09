El PSPV priorizará las políticas para erradicar las violencias machistas en todas las instituciones donde tienen presencia. El objetivo: crear una gran "alianza social frente al terrorismo machista". Así lo ha anunciado el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, tras mantener una reunión junto a otros representantes socialistas para analizar las políticas en materia de violencia de género que llevarán a cabo.

Esta lacra social está marcando los primeros meses de mandato del nuevo Consell de PP y Vox en la Generalitat Valenciana. Un tema sensible que ha sido cuestionado por los voxistas y que ha generado polémicas como la del acuerdo en las Corts de los grupos de PP y Vox para quitar la condena a la "violencia machista" y cambiarla por "la violencia contra las mujeres" en los minutos de silencio de condena de los asesinatos por violencia de género. Una división entre los grupos de izquierda y derecha en el parlamento valenciano que se escenificó esta semana en un acto de condena con dos pancartas.

En este sentido, el dirigente socialista ha destacado que "no puede haber confrontación en esta cuestión, debemos llegar a acuerdos". "La derecha y la ultraderecha plantean la violencia machista como si fuera una violencia más, pero no lo es", ha insistido. Por otra parte, ha destacado la necesidad de que "la violencia de género y todas las causas que la comportan sean una prioridad" y ha anunciado que "la primera Proposición No de Ley que se debatirá en Les Corts a propuesta del grupo socialista será la de violencia de género”.

Puig ha subrayado que "desde el PSPV vamos a hacer una política propositiva y activa para mitigar al máximo el efecto del machismo". Además, ha recordado que "durante todos estos años la agenda feminista ha estado muy presente en nuestras políticas, ahora vamos a seguir participando como un activo más de este movimiento".

En referencia a la primera intervención de la consellera de Justicia, Elisa Núñez, en las Corts, el secretario general de los socialistas valencianos ha lamentado que fue "machista". "Si lo que hace es negar la violencia machista, es imposible que pueda resolverlo. La intervención denotó una mirada absolutamente devastadora", dice. Núñez, continúa, "empleó mucho tiempo en defender a los hombres maltratadores de su partido, me preocupa que el PP esté ligado a esta ideología".

Financiación y condonación de la deuda

Por último, y en otro orden de cosas, Puig ha hecho mención al problema de la financiación autonómica. El dirigente socialista ha señalado que "debemos abordar el problema territorial en toda su extensión, no solo en Cataluña" y que "es fundamental para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos". "El nuevo modelo de financiación tiene que abordarse desde la equidad, la condonación de la deuda está directamente vinculada a la infrafinanciación. Y lo apoyaremos", ha concluido.