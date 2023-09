"Las medidas son muy positivas por su impacto generalizado". Es el resumen que realiza el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, al ser preguntado por las propuestas fiscales que el Consell ha anunciado esta semana. Especialmente señala las deducciones que permitirán desgravar los gastos en salud bucodental, salud mental, actividades deportivas o servicios oftalmológicos. "Es un apoyo a ámbitos que afectan a mucha gente, donde hay un déficit de cobertura pública y que tienen un beneficio generalizado", explica.

Enríquez explica que además de este «impacto generalizado» en una gran parte de los contribuyentes —se espera que puedan ayudar a cerca de dos millones— estas deducciones fiscales servirán para incentivar estas actividades económicas como la práctica del deporte con un sector potente detrás como las federaciones o los gimnasios.

Pero también añade un efecto colateral: servirá para incentivar la facturación de actividades que podrían escaparse del control del fisco. Al necesitar facturas para poder desgravarse estos gastos, el decano del Colegio de Economistas asegura que las nuevas medidas «permitirán un mayor control sobre la economía sumergida». Para poder deducirse el gasto de un entrenador privado, por ejemplo, será necesaria una factura que justifique ese pago. El riesgo de que se ejerciera en negro, baja.

También valora la bajada de dos puntos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda. «Es un coste que en muchas ocasiones impide sobre todo a los más jóvenes acceder a una vivienda», explica el economista quien insiste que este descenso fiscal «facilita la compra».

Enríquez, no obstante, apunta a una limitación que no considera «oportuna». Es que las deducciones de IRPF de los gastos anteriormente citados se limiten a la unidad familiar, quedándose fuera los hijos de más de 18 años que, sin embargo, viven en el domicilio. «También deberían poder incorporarse sus gastos», explica y pone de ejemplo que esto deja fuera a aquellos estudiantes que siguen en su casa familiar y cuyos gastos no se podrían desgravar.