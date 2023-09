"Desesperado" o "velatorio previo al entierro político" frente a "éxito total" representando a la "mayoría silenciosa de españoles". Cada partido saca su propia interpretación del acto del PP contra la amnistía celebrado el pasado domingo. Las posiciones están claras: para los 'populares' valencianos fue un "éxito total" mientras que para PSPV y Compromís no dejó de ser una escenificación previa de la derrota de Alberto Núñez Feijóo en su investidura esta semana.

"Fue un velatorio previo al entierro político que parece que le están preparando a Feijóo", ha expresado la síndica de los socialistas en las Corts, Rebeca Torró, al ser preguntada por su opinión sobre el evento. En este sentido, ha apuntado que las palabras de varios de los oradores le recordaron a las que le dedicaron a Pablo Casado en un evento en València "dos meses antes de echarlo".

Sobre la investidura, ha mostrado su deseo de que "pase pronto" y de centrarse en un "gobierno presidido por Pedro Sánchez" basado en el "diálogo, la convivencia y la Constitución". Para Torró, la de Feijóo es la "crónica de un fracaso totalmente anunciado" y ha lamentado que el PP esté "intentando invocar a los pucherazos de antes" e "incluso coger votos de una manera no legal de otros diputados", algo que "no va a pasar" porque "los españoles han dicho claramente que no quieren un gobierno del PP y Vox".

Por parte de Compromís, el síndic, Joan Baldoví, ha tildado el acto de "desesperado" y ha señalado: "Ayer fue el día de los autobuses gratuitos y mañana es el día de la verdad". Para el portavoz de los valencianistas, el PP "no quiere entender cuál es la realidad de España", que "es plural y lleva mucho tiempo votando de la misma manera pese a que cada semana nos advierten de todos los males y todas las plagas de Egipto que nos van a caer si seguimos votando lo que la gente se empeña en seguir votando".

"Al señor Feijóo le ha sobrado un mes", ha señalado, ya que "no ha conseguido ni un solo voto más de los que tenía el día que habló con el rey", por lo que mañana "pasará lo que tiene que pasar". "Quien no ha entendido cómo es su país, se pegará contra el muro de la realidad de una España plural y diferente de lo que es el PP", ha augurado.

"Continuar con España unida"

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en las Corts Nieves Martínez ha señalado que el acto de su partido en Madrid contra la amnistía fue un "éxito total" y que en él se vio representada la "mayoría silenciosa de españoles" que "apoyan a la Carta Magna" y que consideran que "esto no puede continuar más". "Si hace falta salir", el PP "va a hacerlo" para "continuar con una España unida".

Preguntada sobre la investidura de Feijóo de este martes, ha indicado que "bola de cristal no tenemos nadie" pero que "los números son los que son", por lo que ha lamentado que se pueda "perder una gran oportunidad de tener un gran presidente", pero "sino, más adelante lo tendremos".