El PP tendrá que pronunciarse sobre la homologación de los títulos de valenciano no normativos. Vox, su socio en el Consell, ha presentado este lunes en las Corts una Proposición No de Ley (PNL) instando al Ejecutivo autonómico a que reconozca de manera oficial y "a la mayor celeridad posible" los títulos de valenciano impartidos por Lo Rat Penat a pesar de que esta organización no sigue las normas lingüísticas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la institución reconocida en l'Estatut.

El riesgo para el socio minoritario en cualquier gobierno de coalición es quedar diluido por la acción del mayoritario y Vox ha encontrado en el conflicto lingüístico e identitario un nicho en el que marcar perfil propio. Así, tras la publicación en agosto en las redes sociales de la Conselleria de Agricultura, en manos de los ultras, de un tuit con las Normas del Puig, contrarias a la AVL, Vox ahora lleva el debate a las Corts y pone en un brete a su compañero de viaje en el Gobierno valenciano. “Pedimos que, con la mayor celeridad posible, se reconozcan oficialmente los títulos de valenciano impartidos por Lo Rat Penat, así como su homologación y convalidación", ha señalado el diputado de la extrema derecha, José María Llanos, autor de la moción, quien también ha solicitado "la capacitación oficial a los profesores que imparten la lengua valenciana, siguiendo la normativa establecida por la Real Academia de Cultura Valenciana, basada en las Normas del Puig" y "rehabilitar" a aquellos que perdieron su condición de docencia. La propuesta podría llegar a debatirse en el próximo pleno, la semana que viene, ya que está presentada por trámite de urgencia. Esto lo deberá decidir este martes en la junta de síndics donde la derecha tiene mayoría, aunque para ello Vox necesitará el apoyo del PP. Son los populares los que tienen en el Consell la competencia en política lingüística a través de la Conselleria de Educación, encargada de expedir los títulos. Fuentes de este departamento aseguran que no tienen un posicionamiento al respecto. Contra el "pancatalanismo cultural" Desde su entrada al Consell, Vox ha hecho del uso del valenciano no normativo, sus críticas a la AVL y la defensa de las organizaciones que lo promueven una de sus banderas, incomodando al PPCV en alguna ocasión, como ocurrió con el tuit de Agricultura. "Si Vox no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto", dijo en agosto la presidenta de las Corts, Llanos Massó. "Todo el Consell reconoce a la Acadèmia Valenciana de la Llengua", respondió por su parte Carlos Mazón tratando de cerrar el debate. Barrera debuta en las Corts para "combatir el pancatalanismo cultural" Pero Vox no parece que lo vaya a querer soltar. El pasado miércoles, el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, se estrenó en las Corts con un llamamiento a combatir el "pancatalanismo cultural" y anunciando que tanto Lo Rat Penat como la RACV tendrán una línea de subvención a diferencia que con el Botànic. Este punto no genera tensiones con el PPCV. En cambio desautorizar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, promulgada por Eduardo Zaplana, es un paso distinto. En este sentido, a pesar de que la moción no pide entre sus propuestas de resolución eliminar capacidad alguna de la AVL, sí que señala en su exposición de motivos que fue "la presión ejercida desde la comunidad catalana, y en atención a intereses políticos de unos y otros" la que dio "la capacidad normativa a la Academia Valenciana de la Lengua, que comparte la artificiosa y acientífica idea de la unidad lingüística entre los territorios mencionados". Es más, el texto de Vox recuerda que en 2017 la formación firmó el Manifiesto por la identidad valenciana que, entre otras cosas, pedía retirar la dotación presupuestaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua así como una reforma del Estatut para derogarla. No obstante, admite que "es evidente que, atendiendo a la oficialidad, algunas de las cuestiones aquí referidas no pueden abordarse en estos momentos, pero no deja de ser parte de nuestro eje programático, de entonces y del presente".