El otro día hice para Meteored un artículo de cuánto era nuestro peso si viviéramos en otro planeta. Me pareció muy interesante ya que aprendí que realmente lo que mide la báscula no es nuestro propio peso, sino la masa. Aquí les cuento.

Cada vez que subimos a la báscula para controlar nuestro peso, realmente lo que estamos haciendo es calcular nuestra masa. Peso y masa no son lo mismo. Por esa razón no pesamos lo mismo en la Tierra que en Júpiter. Al principio suena lioso, sin embargo, aunque no estamos acostumbrados a verlo así, es fácil de entender.

Aunque son dos términos que se confunden en el día a día, el peso y la masa no son lo mismo. Para empezar, una vez que hemos subido a la báscula, el número que nos muestra no es nuestro peso. La báscula nos enseña simplemente nuestra propia masa, es decir, la materia de la que estamos compuestos.

¿Y el peso? Este, por otro lado, es la fuerza con la que el planeta Tierra nos atrae a la superficie. Coloquialmente no lo vemos así, pero en el mundo científico diferenciar estos dos términos es lo normal. Para entenderlo mejor. La masa permanece constante aquí, en Júpiter o en Urano, pero el peso varía según la atracción gravitacional del planeta.

En la Tierra, por ejemplo, la aceleración de la gravedad es de 9,81 m/s². Esto quiere decir que cualquier persona que pese unos 70 kilogramos también pesa alrededor de 686,7 newtons. Para entender esta magnífica ley hay que recordar la historia de la manzana y de Newton y aprenderse esta sencilla ecuación: Peso = masa por gravedad. Entonces, ¿cuál es nuestro peso en otro planeta?

Como bien sabemos, el valor de gravedad no es el mismo en todo el sistema solar, de hecho, ese valor solo es característico en nuestro planeta. Por esa misma razón, si la gravedad cambia de un planeta a otro, nuestro peso en newtons también lo hará. Si, por ejemplo, viajamos a un planeta cuya gravedad sea más intensa y atraiga más hacia la superficie, nuestro peso sería mucho más mayor.

En Júpiter, por ejemplo, la gravedad es de 24,79 m/s², el triple que en la Tierra. Después de esto... ¡hagamos el cálculo! Efectivamente en el planeta gaseoso la misma persona de 70 kilogramos pesaría 1735,3 newtons. Aunque ya lo hayamos entendido todo, nuestra mente sigue acostumbrada a ver nuestro peso en kilogramos y no en Newtons.