"No he leído ninguna propuesta", "cuando se vaya a debatir, decidiremos", "no la conozco", "primero habrá que leerla"... las perífrasis verbales utilizadas por el síndic del PP, Miguel Barrachina, han sido y todas en la misma línea: esquivar un posicionamiento de su partido sobre si apoyará o no la petición de Vox a que se homologuen los títulos de valenciano de Lo Rat Penat pese a que sea valenciano no normativo, contrario al criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. "Si el Consell dice que lo va a estudiar, me parece fenomenal que lo estudie", ha sido lo más lejos a lo que ha llegado.

