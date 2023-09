Irma y su hijo apenas han podido dormir. Llegaron a las 12 horas del Hospital General, donde les revisaron las heridas provocadas por la caída que sufrieron ambos cuando se averió la rampa que sirve a su hijo con silla de ruedas para poder bajar del autobús adaptado que le trae del CEE La Encarnación de Torrent donde estudia hasta Paiporta, donde vive. Irma ya ha hablado con la Policía Local, y este miércoles acudirá con sus informes médicos a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar a Monbus, la empresa concesionaria del servicio de transporte que ya tiene abierto un expediente por su mala praxis desde que comenzó el curso el pasado 11 de septiembre.

Lo malo, según relata la afectada, no son las heridas físicas, sino las emocionales. "No paro de pensar en que hubiera pasado si ni la madre del otro chico ni yo hubiéramos estado allí para frenar la silla de ruedas y parar el golpe. Mi hijo estaría ahora muerto", señala la madre, que solo piensa en cómo le ha afectado a su hijo.

El incidente, que llega tras varias semanas de negligencias, retrasos, y malas condiciones de los autobuses de Monbús, ha provocado que Educación acelere en el expediente contra la empresa de transportes. El conseller José Antonio Rovira explicó que legalmente tienen "las manos atadas" y solo se pueden limitar a reunir todas las incidencias posibles y expedientar a la empresa, en un proceso que puede durar más de un mes. Conselleria ha ofrecido "apoyo emocional y acompañamiento" al alumno tras la caída del bus, ha pedido un informe a la empresa sobre lo sucedido y ha ofrecido "asesoramiento legal" a la madre, que denunciará a la empresa de transportes.

Fuentes de Monbús lamentan lo sucedido y explican que se trató de un fallo fortuito que "puede pasar, y más en empresas tan grandes como esta". Aseguran que están investigando lo sucedido pero critican que "la madre no debería estar cerca de la rampa manipulando a un escolar".

"Mi hijo se ha despertado a las 6 de la mañana alterado pidiéndome que fuera a la parada para advertirle a su amigo que no subiera a la rampa porque estaba preocupado por él. Ahora no quiere ir al colegio, cuando a él le daba la vida. La semana pasada cuando no pasaba el autobús le llevamos incluso en metro un día porque estaba muy triste en casa", recuerda Irma, que no entiende cómo una empresa puede estar haciendo el servicio sabiendo que tiene los autobuses en malas condiciones y con conductores inexpertos.

Aunque Educación negó que hubiera más incidencias, las Ampas han recopilado varias. En Forn d'Alcedo, por ejemplo, un autobús golpeó una casa al tratar de girar por una calle demasiado estrella, lo que reventó un cristal y que tuvieran que bajar a los escolares del bus. A esto se le añaden esperas de 50 minutos para alumnado discapacitado, autobuses mal adaptados, sin rampa o incluso haciendo la ruta con la rueda pinchada.

Un autobús escolar en Torrent también tuvo problemas mecánicos, dejando tirados a 18 escolares discapacitados en una rotonda a la espera de otro transporte que pudiera completar el recorrido y llevarles a la escuela.

"¿Los niños como mi hijo no valen nada?"!

"Como madre es muy difícil ver como tu hijo se podría haber matado. Yo no pido que cambien el autobús, pido que esa empresa desaparezca", confiesa la madre, que siente muy dolida por lo sucedido. "Cuando esta empresa firma el contrato sabe que tiene que recoger a niños especiales y que debe tener los autobuses adaptados, o qué pasa, que los niños especiales como hijo no valen nada? Por que es lo único que pienso cuando veo en qué condicionen están". Y es que Irma asegura que en lugar del tope habitual que tienen las rampas en su parte de arriba para frenar a las sillas de ruedas, estos autobuses solo tienen una cinta "pero claro, esa cinta no sirve para frenar a una silla de ruedas que pesa tanto como la de mi hijo", apunta.

Precisamente esta madre junto a la otra que dejan a sus hijos en la parada de la calle Maestro Palau de Paiporta llamaron a la Policía Local tras no ir la rampa. Hartas de que sus hijos no pudieran ir al colegio un día más. "Vinieron hasta seis coches de la empresa para ver qué pasaba y al final la repararon. No sería más fácil traer un taxi adaptado para llevarles. Mi marido me advirtió que aun así él no veía la rampa bien, pero al decirnos que era apta no esperábamos que pasaría lo que luego pasó", confiesa Irma, quien espera que no pase nada más y que su denuncia sirva para que se rompa el contrato con la empresa Monbus.

Semanas de mal funcionamiento

Rubén Pacheco, presidente de la Confederación e Ampas Gonzalo Anaya (que agrupa a más de 1.000) critica que "llevamos semanas advirtiendo de que se están produciendo accidentes que afortunadamente no habían causado hasta ayer ningún mal físico (aunque si psicológico) a los niños. Pero ya tenemos un accidente en las líneas de Monbus".

Pacheco reclama que Educación actúe de manera "efectiva y eficiente". "Es denigrante que nuestros hijos e hijas tengan que pasar por esta situación y que desde la administración la única respuesta que tengan sea palabras burocráticas que no les están solucionando nada".

Esta incidencia se suman al largo historial de problemas que está presentando la empresa adjudicataria del transporte escolar, que lleva acumulando retrasos o deficiencias en 14 líneas desde que comenzó el curso. Autobuses que no llegan o que llegan tres horas tarde, vehículos sin cinturón, autobuses a los que no le funciona el aire acondicionado, vehículos que hacen "olor a quemado" en el trayecto, transportes sin rampa o sin adaptar para colegios de educación especial o asientos insuficientes para todos los niños, son solo algunas de las deficiencias que han denunciado las familias.