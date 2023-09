El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha apuntado este miércoles a una posible rescision del contrato a Monbús tras varias semanas de negligencias, retrasos y mal servicio en 14 líneas de transporte escolar de la provincia de València.

Rovira ha hecho estas declaraciones en un desayunto con empresarios organizado por el diario Información, al que ha asistido en Alicante. Por primera vez el responsable de Educación pone sobre la mesa esta medida, después de que un alumno discapacitado y su madre resultaran heridos al caer una rampa elevadora de un autobús de la empresa gallega. La empresa tachó el accidente de fortuito y criticó que la madre "estuviera cerca de la rampa manipulando a su hijo".

Conselleria ya abrió un expediente sancionador a la firma de transportes por los reiterados retrasos y mal estado de los autocares, que acumulan semanas sin prestar servicio a las familias. Autobuses que no llegan o que llegan tres horas tarde, vehículos sin cinturón, autobuses a los que no le funciona el aire acondicionado, vehículos que hacen "olor a quemado" en el trayecto, transportes sin rampa o sin adaptar para colegios de educación especial o asientos insuficientes para todos los niños, son solo algunas de las deficiencias que han denunciado las familias.

Al accidente ya mencionado se le suma otro en Forn d'Alcedo que se saldó con una ventana rota y teniendo que bajar a todos los escolares. Además, este martes un bus que cubría la ruta de Torrent se quedó tirado con 18 estudiantes discapacitados en una rotonda por un fallo mecánico.

Inspecciones a los autocares

Rovira ha asegurado a los periodistas que están en contacto con la dirección general de transportes de la Generalitat para hacer inspecciones a todos los autocares de la empresa para comprobar su estado, pero sobre todo para dilucidar si son los vehículos que la firma gallega aportó al pliego del concurso.

En este mismo pliego se debían pasar una serie de baremos, como la adaptabilidad para los colegios de educación especial, seguridad, etc. En estas dos semanas las familias se han quejado precisamente de estos aspectos: autobuses sin cinturón, autocares interurbanos a los que han arrancado los asientos para poner una silla de rueda sin sujecciones o directamente buses sin adaptar para colegios de Educación Especial que no pueden recoger a los niños. Precisamente esto es lo que está investigando el departamento dirigido por Rovira para recopilar pruebas de cara a rescindir el contrato a Monbús.

El contrato de transporte escolar es uno de los más jugosos de la Conselleria de Educación y supone en total 400 millones de euros durante cuatro años, lo que suele provocar una guerra de empresas que pujan. Asociaciones de transportistas advirtieron que la oferta que presentó Monbús estaba "plagada de irregularidades" como por ejemplo que 50 de los 132 autobuses que presentó estaban haciendo rutas regulares en Galicia.

Finalmente el Tribunal de Contratación Pública estimó que la oferta de Monbús era válida porque según la empresa estos autobuses tenían "compatibilidad horaria" para hacer rutas en Galicia y Valencia a la vez. La oferta finalmente salió elegida y ahora el tiempo ha dado la razón a los transportistas que denunciaron.

Precisamente esto es lo que ata de pies y manos al conseller Rovira, que ha explicado en varias ocasiones que "no se puede hacer nada legalmente" ante un contrato público de este tipo. Al menos, nada de urgencia, el departamento de Campanar lleva semanas reuniendo pruebas para rescindir el contrato si es posible, en un proceso que puede durar más de un mes.

Familias y oposición

Mientras tanto las familias, que son las más afectadas junto con los niños, reclaman soluciones urgentes y han protestado en un par de ocasiones en la sede de Conselleria. Rovira ha recordado este miércoles que este problema solo afecta a 14 de las 197 rutas que cubren la provincia de Valencia. Pese a todo, ha mostrado su preocupación ya que "hay muchos colegios de Educación Especial perjudicados, a los que tenemos que dar tratamiento prioritario.

Diputados de la oposición, como Gerard Fullana, de Compromís, opinan que sí que es posible contratar taxis o autobuses de emergencia y después cargar la factura a la empresa gallega en este expediente sancionador que tienen abierto.

José Luis Lorenz, del PSPV, critica que "el conseller no propone ninguna solución" mientras "muchos niños y niñas de Educación Especial tienen problemas para ir cada día a sus colegios". El PSPV ha reclamado a Conselleria la petición de documentación de concesión de la empresa de transporte y el expediente abierto a la misma. Rovira, por su parte, recuerda que la concesión de este contrato a Monbús se hizo precisamente durante la etapa de PSPV y Compromís en la Conselleria de Educación, y que ha tenido que gestionar él el problema generado por el anterior gobierno valenciano.

Adjudicaciones docentes

Rovira también se ha pronunciado sobre los problemas que persisten con las adjudicaciones docentes. Las plazas de difícil cobertura llevan casi una semana de retraso y este martes Educación aplazó las continuas para interinos, lo que provocó las críticas de los sindicatos y los docentes interinos, que han perdido dos días de trabajo que no van a cobrar.

Sindicatos como Stepv o UGT denunciaron que Educación debería seguir el calendario y Compromís calificó de "desastre" y "falta de respeto al profesorado" la gestión de las adjudicaciones. La semana próxima el conseller de Educación deberá responder a preguntas de Compromís sobre este tema, a las que se suman "la alarmante carencia de profesores de inglés y matemáticas con que arrancó el curso escolar".