Me alucina que nuestras previsiones en Meteored, a partir del procesado del modelo europeo de predicción, considerado el más fiable actualmente, anticipen 38 ºC en Sevilla mañana y este fin de semana. Los dos primeros días no supondrán un récord absoluto mensual en la ciudad hispalense, al estar aún en septiembre, un mes que arranca con toda la caballería estival, pero sí podrían derivar en uno bien fornido el domingo. La anterior plusmarca del mes de octubre en Sevilla es de 36.6 ºC, un valor que se podría superar, por tanto, en más de un grado. De confirmarse, sería un repaso a la altura del Karlsruher SC - Valencia CF de 1993, ese 7 a 0 del partido de UEFA inolvidable que acabó con la enajenación de Paco Camarasa y sus “sis o set”. Ahora los patidifusos somos los que nos dedicamos a hablar de la meteorología, porque nos está metiendo goles de todos los colores.

Schmitt, Bilic y Shütterle fueron los autores de aquella goleada. Ahora, a nosotros, los tantos nos los meten la dorsal anticiclónica, el aire subtropical, los medicanes y hace unos días alguna que otra DANA con complejo de trituradora. Que se lo digan a las plantas que tengo en el balcón y a las persianas de mi casa, que acabaron hace unos días como un coladero tras una granizada descomunal. Los vaivenes en el tiempo son propios de esta época del año, siempre se ha pasado del ambiente fresco y tormentoso al cálido y casi estival en un periquete. Pero claro, es que lo que antes era una péndulo ahora es una bola de demolición.

Y estoy de acuerdo con que el cambio climático actual está siendo pasto de muchos intereses, pero vaya, bienvenidos al capitalismo más audaz. Pero eso no puede ocultar que la troposfera anda muy revuelta, también la hidrosfera -es alucinante la temperatura de los océanos, ya lo he comentado en esta columna recientemente-, y que ahora la humanidad está expuesta a fenómenos extremos constantemente, cuando antes el período de retorno era mucho más amplio. Lo de este año está siendo de traca, con un sinfín de récords y catástrofes que no pueden más que avalar la teoría científica constatada y predominante: el calentamiento global va como un elefante en una cacharrería. Aunque yo tengo mis reservas ante esa «voz oficial». Bueno, frente a parte de ella. Hay estudios que vinculan estos excesos con los que tuvo el volcán de Tonga en enero de 2022. Puede que esté acentuando el proceso que ya habíamos iniciado y que deje de hacerlo próximamente. Si esto es real, exacerbando la realidad estamos haciéndonos un flaco favor y los negacionistas volverán con mucha fuerza.