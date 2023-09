Desde 1970, la esperanza de vida en España ha aumentado en más de diez años y, actualmente, España es el segundo país con mayor esperanza de vida entre los países de la OCDE, con una media de 83 años.

Las mejores condiciones de vida, los avances del conocimiento en las áreas de la salud y la mejora de los recursos sociales y sanitarios han propiciado que la población española llegue a la etapa «senior» con un mayor bienestar físico y mental.

Esta última idea fue la base del último encuentro informativo organizado por Levante-EMV, con la colaboración de la Fundació ‘la Caixa’, en el que se abordaron las principales claves para conseguir un mejor envejecimiento, en el marco de la cercana celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.

Caixaforum València fue el espacio elegido para desarrollar esta jornada que estuvo dirigida por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y que contó con la participación del doctor José Viña, catedrático de Fisiología de la Universitat de Valencia; Susi Pérez, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de València y Defensora del Mayor de la ciudad de València; Ester Alba, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de València; y David Velasco, director del Programa de Personas Mayores de la Fundació ‘la Caixa’.

El director de Relaciones Institucionales de la Fundación ‘la Caixa’, Sergi Loughney, fue el encargado de dar la bienvenida a la jornada haciendo hincapié en el compromiso de la entidad en «acompañar a las personas a lo largo de su vida». Además, Loughney confesó que «nos preocupa mucho la desigualdad y cómo la sociedad nos lleva a ella».

A continuación fue el turno de la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, quien resaltó el papel de la Administración para poner en marcha políticas públicas que ayuden a los mayores a «ser protagonistas de su proceso de envejecimiento» desde la autonomía, la independencia y la calidad de vida.

Además, Camarero incidió en la necesidad de favorecer la accesibilidad de las personas mayores a los servicios públicos y abogó por la inclusión de todas las personas en la sociedad, «con independencia de la edad y sin ponerles trabas».

Una población muy heterogénea

En la Comunitat Valenciana viven casi un millón de personas mayores de 65 años con inquietudes y preocupaciones muy diversas. La pirámide poblacional se ha invertido y la población «senior» cada vez reclama un papel más protagonista dentro de la sociedad.

Esta fue la premisa que abrió la mesa de debate formada por cuatro voces autorizadas en el ámbito del envejecimiento activo y en la que quedó manifiesta la heterogeneidad de este segmento poblacional que agrupa «personas con más de 20 años de diferencia».

«Una sociedad longeva no sirve si no se aprovecha lo que las personas mayores podemos dar —señaló Susi Pérez—. Tenemos que hacer ver a los jóvenes lo que verdaderamente sentimos». En este sentido, la Defensora del Mayor en la ciudad de València advirtió que existe una población muy grande de personas mayores de 60 años que no tiene una oferta de actividades adaptada a sus inquietudes y necesidades. «Tenemos 51 centros de mayores con 27.000 socios, pero en València actualmente viven 223.000 personas mayores de 60 años —y resaltó—. El edadismo no se refiere únicamente a la discriminación por edad, también incluye no entender lo que necesita cada colectivo».

Así pues, Susi Pérez animó a la Administración a conjugar la demanda de los distintos grupos sociales que conforman la población «senior» y, en última instancia, alertó que un amplio segmento de los hombres mayores de 60 años no se sienten identificados con los centros de mayores y tienen problemas para socializar y encontrar una motivación tras la jubilación. «El 80 % de las personas que participan en las actividades programadas para mayores son mujeres, porque somos más de asociarnos y participar; en cambio, la vida de los hombres de nuestra generación ha sido el trabajo y, cuando se jubilan, las relaciones que han establecido con los compañeros de trabajo suelen acabar también».

En este sentido, muchas personas mayores apuestan por invertir su tiempo en formación, a través de las universidades valencianas. La Nau Gran de la UV es, probablemente, el programa estrella en este ámbito, con casi 5.000 alumnos matriculados. «En los últimos años hemos percibido un cambio sustancial en el perfil de personas que se acogen a estos programas. Hace 20 años era gente que no había tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de su vida y lo hacía por primera vez en la vejez; ahora, sin embargo, nos encontramos con que el alumnado senior sí que tiene estudios previos y está muy preparado», aseveró la vicerrectora de la UV, Ester Alba.

Las claves para envejecer bien

En los últimos años, la fragilidad se ha convertido en una prioridad de salud pública en España debido a su elevada prevalencia, estimada en el 18 % en las personas de 65 años o más. Sin embargo, los expertos señalan que esta es prevenible, detectable y tratable, de modo que su abordaje puede conseguir una población mayor más autónoma y con mayor capacidad funcional para desarrollar una vida plena en su comunidad.

«La fragilidad es un concepto que ha cambiado la perspectiva de la geriatría. Ahora queremos prevenir la fragilidad, porque esta lleva a la dependencia», apuntó el doctor José Viña.

El coste de la dependencia en España es de 8.252 millones de euros anuales, según estima el Observatorio Estatal para la Dependencia. «Estamos ante un reto, pero si no actuamos puede derivar en una amenaza», dijo el doctor Viña.

En este punto, el doctor estableció algunos principios básicos para preservar la salud de las personas mayores y garantizar una buena calidad de vida: realizar ejercicio controlado y personalizado, mantener una correcta nutrición —el 40 % de los mayores de 65 años están desnutridos de proteínas—, controlar los niveles de estrés y tomar suplementos. «Con los dos primeros ya conseguimos reducir los índices de fragilidad a la mitad», destacó el doctor Viña, quien animó a empezar a cuidarse desde jóvenes: «El daño aparece en la vejez, pero la causa se produce durante la juventud», subrayó.

Un siglo cuidando de los mayores

Una de las entidades que, a lo largo de las décadas, ha demostrado un mayor compromiso con las personas mayores es, sin duda alguna, la Fundació ‘la Caixa’. «La Caixa se creó hace más de un siglo para cuidar de la gente mayor», recordó el director del programa Personas Mayores de la Fundació ‘la Caixa’.

El programa Personas Mayores es un signo de identidad de la Fundació ‘la Caixa’. Se trata de uno de sus programas más antiguos y tradicionales; pero, al mismo tiempo, representa uno de los programas más modernos y dinámicos, que ha adaptado sus contenidos a las nuevas necesidades sociales siguiendo la vocación de servicio a la comunidad.

Actualmente, el programa se desarrolla en toda España mediante convenios con instituciones públicas y a través de una extensa red formada por más de 600 centros. «Trabajamos con las personas mayores para darle sentido a esta nueva etapa y que puedan encontrar la plenitud en su vida. No se trata de vivir más años, sino de vivir con sentido», afirmó David Velasco.

A continuación, Velasco expuso los cinco ejes básicos de los que se compone el programa: prevención de la salud física y emocional a través de talleres para desarrollar hábitos saludables; fomento de las competencias digitales en sus aulas de informática; compromiso social y desarrollo del voluntariado a partir de los espacios de encuentro; dar sentido al envejecimiento desarrollando nuevas capacidades en las personas; y combatir la soledad no deseada mediante el programa ‘Siempre acompañado’ para «empoderar a las personas y dotarles de herramientas para que esta soledad no les genere ningún perjuicio».