Por el valenciano, por la violencia machista y por el Fondo de Cooperación. Ximo Puig ha cargado contra Carlos Mazón y el Consell de PP y Vox con dos de los temas habituales que vienen sacudiendo al Ejecutivo autonómico al que le ha añadido la sentencia del Tribunal Constitucional contra el recurso de los 'populares' por el fondo de cooperación local en la que avala la política llevada a cabo por la Generalitat cuando Puig todavía era el 'president' del Consell.

"Mazón tuvo una actitud incomprensiblemente hostil, ahora el Tribunal Constitucional lo ha validado", ha explicado el secretario general del PSPV y líder de la oposición tras una reunión de la formación con colectivos de personas mayores. "Ahora los ayuntamientos alicantinos deben recibir lo que la instransigencia de Mazón hizo imposible", ha añadido Puig.

En este sentido, los socialistas han presentado una Proposición No de Ley en las Corts en la que reclama al actual presidente de la Generalitat que transfiera de manera urgente los cien millones de euros que debe a los ayuntamientos alicantinos por el Fondo de Cooperación. Apuntan que el "sectarismo de Mazón" sobre este fondo le costó a los consistorios alicantinos 100 millones. "El PP está en deuda", indican.

Pero el Fondo de Cooperación ha sido solo uno de los puntos con los que Puig ha criticado al también presidente del PPCV. A ello se han unido dos temas habituales que han formado parte de las polémicas entre el Ejecutivo autonómico y la oposición e incluso dentro del propio gobierno como son el valenciano y la violencia machista con diferentes posiciones entre PP y Vox.

Así, sobre el primero, Puig ha reclamado al Consell que no haga "política contra el valenciano" porque "merece un tratamiento digno". "Me preocupa mucho el uso institulación que se está haciendo del valenciano, que es ninguno", ha señalado el dirigente socialista quien ha remarcado que el valenciano "no es un lengua foclórica solo para hablarla en casa" sino que tiene que tener "toda la institucionalidad".

"Frivolidad"

El otro asunto ha sido sobre la violencia machista y las declaraciones de Mazón sobre las agresiones en Crevillent. El jefe del Consell mostró su consternación tras conocer la denuncia de una niña de 13 años en Crevillent sobre una presunta agresión sexual durante días y expresó su confianza en que este episodio no sea una "consecuencia no deseada" de la ley del solo sí es sí.

"No es propio de un presidente de la Generalitat tener tanta frivolidad", le ha replicado este viernes Puig que ha criticado la forma de "abordar esta cuestión". "Es una cuestión que parte de un imaginario machista, la lucha contar la violencia de género y la desigualdad es fundamental, no se puede admintir que el Gobierno esté hegemonizado ideológicamente por la extrema derecha, que niega la violencia de género", ha indicado.