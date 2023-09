Leo estos días la obra de Stefan Bollmann sobre Goethe y la experiencia de la naturaleza y me sorprenden las páginas que se dedican a la afición del escritor alemán por la atmósfera. En efecto, Goethe fue el gran difusor de la clasificación de nubes de Luke Howard, pero también participó del interés por la observación meteorológica, especialmente barométrica, y esbozó su propia teoría sobre la dinámica atmosférica para la que otorgó un papel destacado a las fuerzas internas de la Tierra como impulsora de movimientos de atracción que se complementa con los movimientos de expansión que genera el calor procedente de la radiación solar. En la actualidad conocemos bien las causas de los movimientos del aire, de los centros de presión atmosférica y sus diferentes manifestaciones en la superficie terrestre, pero estos escritos primeros de eruditos de la modernidad, previos a la consolidación de la meteorología y la climatología como ciencias, resultan básicos para comprender la evolución conceptual y epistemológica de las ciencias atmosféricas. En mi opinión, hay autores básicos para entender los orígenes de estas dos disciplinas científicas, complementarias, que permiten entender el funcionamiento, las particularidades regionales, la evolución a lo largo del tiempo de los elementos climáticos y su percepción por parte del ser humano. Destacan el padre Acosta, Halley, Hadley, Torricelli, Pascal, von Guericke, Bacon, Varenio, Kant, Goethe, Humboldt, Howard. No los conocemos como meteorólogos o climatólogos, porque estas ciencias no estaban constituidas en su época de vida. Pero son científicos, humanistas, geógrafos cuyos escritos nos permiten comprender como se va ajustando el conocimiento del tiempo y clima durante la Edad Moderna y los inicios del siglo XIX. Son los orígenes de unas disciplinas científicas consolidadas desde mediados de este último siglo y cuyo conocimiento es necesario, imprescindible, para entender lo que sabemos en la actualidad.