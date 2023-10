La conselleria tiene paralizados 8 millones de euros para becas en FP

El curso de «transición», como lo definió el conseller de Educación, se le está atragantando a la Generalitat. El proceso de adjudicación de plazas a profesores el pasado agosto se convirtió en un auténtico caos: miles de docentes que no conocían su destino a días del arranque de las clases, un error informático tras otro del programa, personas que eran adelantadas por otras con peor puntuación en la bolsa, los sindicatos acudiendo al juzgado y el Síndic de Greuges abriendo una queja de oficio.

Si hace un mes eran los docentes los grandes perjudicados, ahora es el turno de los alumnos de Formación Profesional. Y es que la Conselleria de Educación tiene paralizadas las becas de este curso, por valor de ocho millones de euros. ¿El motivo? Según aseguran, el mismo que esgrimió en el desastroso proceso de adjudicación de plazas: los anteriores responsables se marcharon en julio dejando todo empantanado, manga por hombro.

La conselleria reconoce los retrasos, pero asegura que en «pocas semanas» va a publicar «por vía de urgencia» las convocatorias de becas para el curso 2023/24.

La administración autonómica recuerda, además, el perjuicio para los estudiantes de FP el pasado curso, ya que no se pudieron convocar becas para estos estudios porque «quedaban obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior con cargo a la misma línea de subvención que propuso el anterior Gobierno».

La conselleria explica que en el curso 2021/22, con el covid, se convocaron por vía de urgencia las becas de transporte y manutención para la realización de estudios de FP, de la formación en centros de trabajo y FP dual. «Hubo problemas en la tramitación y la gestión de estas becas y se quedaron sin dinero para pagarlas. En consecuencia, al ir a realizar el pago, no se pudo hacer efectiva la transferencia».

Ese incumplimiento, inciden, «supuso que se denegara la tramitación de la nueva orden de bases para la convocatoria de becas de FP para el curso 2022/23 y que el curso pasado no hubiera convocatoria». De hecho, el pasado febrero se devolvió el expediente del proyecto, firmado por el interventor delegado. Ese mismo mes, el entonces jefe del Consell, Ximo Puig, anunció que para este curso educativo destinaría ocho millones de euros para becas en FP.

«Que dejen de contar mentiras»

La reacción del PSPV-PSOE no se ha hecho esperar. El ex secretario autonómico de Educación en la anterior legislatura, Miguel Soler, afirma que a primeros de julio estaba ya la orden en Intervención, a falta de su aprobación, y que fueron los nuevos dirigentes quienes paralizaron el proceso para revisarlo. «Insistimos en que estuviera pronto para garantizar que los alumnos pudieran solicitar las becas correspondientes», asegura. Soler ha mostrado su hartazgo por las explicaciones del PP: «Que dejen ya de contar mentiras y que dejen ya de atribuir todo a que se fue alguien, en este caso el 31 de julio, un subdirector general, porque estaba todo preparado». Además, recuerda que la inmensa mayoría de los técnicos que trabajaban en la conselleria decidieron continuar, pero se encontraron con la sorpresa de que «los tiraron a todos, y tenían toda la información de todas las convocatorias que estaban pendientes de salir, y esta en particular porque teníamos especial interés en que los alumnos tuvieran la información a tiempo».