Cuando es necesaria, una cesárea a tiempo salva vidas. Pero hacerla por otras cuestiones no ha demostrado ser más beneficioso y, además, conlleva riesgos para la madre y para el bebé porque, a fin y al cabo, no deja de ser una cirugía mayor. Pese a esta asunción, el volumen de partos por cesáreas no ha dejado de crecer en todo el mundo en las últimas décadas por encima de lo considerado como "ideal", un 15 %. En la Comunitat Valenciana, aunque la tendencia ha cambiado, aún se está 10 puntos por encima de lo recomendado: el 24 % de todos los partos en hospitales públicos acabaron en cesárea y el porcentaje roza casi el 40 % cuando se habla de hospitales privados.

Los hospitales formarán a más matronas para paliar la falta de profesionales Así lo recoge la memoria de gestión de la Conselleria de Sanidad de 2022. El año pasado, los hospitales públicos valencianos (y los que trabaja bajo concesión) asistieron 27.556 partos, de los que nacieron 27.934 bebés. En total, el 24,3 % de los partos fue por cesárea y el 73,32 % vaginales con anestesia epidural. Bajando al detalle se puede ver en qué hospitales se está más cerca de ese 15 % y cuáles están muy por encima de esa media del 24 %. Las cifras, sin embargo, hay que tomarlas con precaución. En muchos hospitales, si reciben un parto no programado que se complica y hay que ir a una cesárea urgente, es posible que a la paciente se la traslade a otro centro más grande de referencia, lo que puede explicar las tasas más bajas o más altas. Diversidad territorial Así, en los centros públicos de gestión privada como Torrevieja o Manises sí llegan a ese 15 % y, de entre los públicos cien por cien, el Hospital de La Plana en Vila-real (donde llevan años implantando programas de humanización del parto) es el que más se acerca a ese ideal de contener las cesáreas: allí el 17,26 % de partos se hicieron con esta técnica. Por detrás se queda el hospital de Elda o el Hospital Doctor Peset en València, también con un potente programa en Ginecología. Por contra, es en los hospitales de Ontinyent (con un 35,39 % de partos por cesárea), el Clínico de València y el de Gandia (ambos rondando el 30 %) donde más intervenciones de este tipo se hacen. En la cola de España Si la comparación se hace con el resto de autonomías, la sanidad pública valenciana está en el furgón de cola. Según el último informe sobre la Atención Especializada en España de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que aporta datos de 2021, la C. Valenciana lleva una década manteniéndose en el entorno del 24 % de partos por cesárea en la pública pero es la tercera autonomía con peor ratio solo por detrás de Extremadura, con un 30 % de partos por cesárea en la pública y de Castilla- La Mancha, con un 26,25 %. El resto de autonomías mejoran la cifra de los hospitales valencianos con País Vasco o Navarra marcando porcentajes en la línea de lo recomendado por los expertos del 13,86 y el 16,06 %, respectivamente. Revisar el porcentaje "Que el parto vaginal es mejor nadie lo puede rebatir, es la forma fisiológica y una cesárea siempre es una intervención y todas entrañan riesgo", conviene Roberto Gironés, secretario de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana y jefe de servicio de Ginecología del Hospital de Sagunt. Sobre esa tasa del 24 % de partos por cesárea, Gironés entiende que se debe seguir en la línea de rebajar el porcentaje pero, aún así, se está "trabajando bien". "El porcentaje es mejorable pero hay una buena asistencia obstétrica", apunta. Para el especialista, de hecho, habría que revisar ese 10-15 % como "tasa ideal de cesáreas" (tal como piden desde la comunidad internacional) porque es un porcentaje "que se puso en 1985 pero la sociedad de entonces a la de ahora, ha cambiado", y con ella el porcentaje de mujeres que son candidatas a someterse a esta cirugía, apunta Gironés. Las mujeres mayores de 40 años suman ya más de la mitad de los embarazos Más embarazadas mayores y con sobrepeso Tener una cesárea previa, o que la madre sea mayor o tenga sobrepeso son condiciones de riesgo para tener que someterse a una cesárea y, precisamente, "el perfil de la embarazada está cambiando" cada día más en este sentido. "Tenemos más parturientas de 40 que de 25 años y una de cada tres mujeres embarazadas presenta sobrepeso y eso influye en que se hagan más cesáreas", apunta el especialista, de ahí que abogue como otros profesionales por revisar estos porcentajes "ideales". La Organización Mundial de la Salud, OMS, así lo apunta en una manifestación que hizo sobre la tasa de cesáreas en abril de 2015. Los nacimientos vuelven a caer Muchas más en los privados La tasa de cesáreas por parto se aleja, y mucho, de ese ideal en los centros privados de la Comunitat Valenciana. En los hospitales privados valencianos, cuatro de cada diez partos que se asisten terminan en cesáreas. Esa es, al menos, la cifra de 2021 que se da en el informe de la FADSP. Según estos datos, los hospitales privados en la C. Valenciana estarían por encima de la media española en porcentaje de cesáreas: un 38,91 % frente al 34,55 de media nacional, y muy lejos de lo recomendado aunque hay hasta ocho autonomías con unos porcentajes más elevados, empezando por La Rioja. En sus centros privados, ocho de cada diez partos son por cesárea. Para Gironés es algo "conocido" que en la sanidad privada la tasa de cesáreas "está muy por encima" de lo recomendado y en diversos estudios se apuntan a diversas posibles causas: desde preferencias de la madre para evitar un parto largo o posibles problemas postparto como incontinencia urinaria hasta preferencias del equipo médico. El que la intervención sea cada día más segura también ha influido, según los expertos, en que se perciba como de menor riesgo.