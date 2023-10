La ampliación del Puerto de Valencia ha entrado en el debate político por la tangente de la investidura de Pedro Sánchez. PP y Vox se han sumado a las advertencias de los empresarios valencianos sobre el posible bloqueo de la ampliación de la infraestructura por las presiones del independentismo catalán mientras que el PSPV ha reivindicado el compromiso del Gobierno de España con el puerto y Compromís ha calificado de "especulaciones" las supuestas peticiones de ERC y Junts de frenar estas obras.

"Los empresarios tienen todos los motivos para estar preocupados", ha expresado el síndic del PPCV, Miguel Barrachina, quien ha señalado que "quienes van a dar apoyo a Sánchez firmaron el año pasado la demolición de lo ya construido del puerto, son los que luego promocionan la ampliación del puerto de Barcelona". "El puerto de Valencia es para ERC, Junts y Compromís el que está situado en Barcelona, por eso los tres votan la demolición del puerto ya construido en Valencia", ha remarcado.

Así, según han señalado PP y Vox, el independentismo catalán estaría presionando a Sánchez con frenar la ampliación del Puerto de Valencia como una de las condiciones para darle su apoyo en la investidura. El motivo sería que ERC y Junts lograrían así potenciar el Puerto de Barcelona, uno de los centros logísticos que es competencia directa con el de Valencia por el transporte de mercancías marítimas en el Mediterráneo. "Mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España nuestra naranja y nuestro azulejo tendrá dificultades de salir por un puerto empequeñecido", ha reiterado Barrachina. "El Puerto lleva bloqueado por intereses políticos varios años y parece entrar en el mercado persa de la investidura", ha agregado Joaquín Alés, de Vox.

Sin embargo, los socialistas desmienten este punto y reivindican el compromiso del actual Ejecutivo central con la infraestructura. "Sánchez sabe de las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana y sabe que la ampliación del Puerto es muy importante", ha indicado la síndica del PSPV, Rebeca Torró, quien ha insistido en la defensa de los socialistas valencianos de esta ampliación. "Ha de ser una realidad por lo que representa conjugando su desarrollo con la sostenibilidad", ha dicho al tiempo en que ha reivindicado que "nadie del Gobierno de España duda de esta infraestructura" y que cada partido hará sus peticiones respecto a sus comunidades.

"Especulaciones gratuitas"

Por su parte, Compromís, su síndic Joan Baldoví, ha defendido que la postura de su formación es la misma que la del vicesecretario general del PP, Esteban González Pons. "Queremos una ciudad con puerto y no un puerto con ciudad y eso lo dijo González Pons", ha expresado el portavoz parlamentario contraponiendo la petición de quienes "poner por encima los intereses del puerto" que los de la ciudad. También ha calificado de "especulaciones gratuitas" la petición de ERC y Junts de pedir la paralización de la ampliación del puerto. "Si hay alguna negociación con los partidos catalanes serán sobre temas catalanes y no sobre otras comunidades, son especulaciones gratuitas para situar males que no existen".