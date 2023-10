Un gran baile se ha convocado este jueves en las Corts: el de cerca de una veintena de diputados sustituyendo en sus labores parlamentarias a otros tantos que han dejado el acta tras los cantos de sirena del Consell, el Senado o el Congreso. Las comisiones parlamentarias reestrenarán su actividad al ritmo de las votaciones que permitan sustituir a aquellos presidentes, vicepresidentes y secretarios de estos órganos que ya no siguen en la cámara autonómica o que el trajín interno de los partidos han cambiado sus asuntos de trabajo.

Tras tres meses y medio de legislatura la hoja de servicios de las comisiones continúa impoluta. Solo una reunión por cada una de ellas, la de constitución en la que se votó la composición de la dirección de cada una de ellas, una acción que se repetirá el jueves en doce de estas. Es la macroconvocatoria para después del pleno. Después de la fiesta en el hemiciclo, todos aquellos diputados que formen parte de una comisión deberán acudir a la suya y votar de nuevo la Mesa.

De momento la convocatoria del jueves es sin contenido más allá que las votaciones. De todas las permanentes legislativas, aquellas con capacidad de debatir y votar leyes, solo la de Medio Ambiente se libra de la cita. El resto tendrán que reunirse porque alguno de los tres miembros de sus respectivas direcciones ya no forma parte de la comisión. Estas se compusieron antes que los nombramientos del Ejecutivo autonómico y no son pocos los que han dado el salto. Algunos, de hecho, como Ruth Merino o José Luis Aguirre, que encabezaban las del Espacio Audiovisual o la de Agricultura, son hoy consellers.

El acto se espera que sirva para desperezar y activar unas sesiones que no se han puesto en marcha. Lamenta la oposición que no se ha hecho nada en ninguna de ellas con lo que se ha dificultado su trabajo de fiscalización. Hasta el punto de que la síndica del PSPV, Rebeca Torró, lo calificó de "cerrojazo" del Consell. En este sentido, protestó porque, según el reglamento del parlamento, las comisiones legislativas habrían de convocarse una vez al mes. En septiembre no hubo y hasta mitad de octubre no habrá más que para estas designaciones donde no habrá cambios entre partidos en el reparto de presidencias.

Investigación sobre centros de menores

El reproche de los socialistas tiene la réplica del PP en la música del pasado. "El calendario es calcado", señaló ayer su síndic, Miguel Barrachina, en referencia a la última legislatura, la de 2019, donde las elecciones fueron un mes antes que en esta ocasión. En 2015, no obstante, en el anterior cambio de gobierno ya había celebrado cinco comisiones legislativas en septiembre y se creó una de investigación sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia.

Precisamente la creación de una posible comisión de investigación fue otro de los asuntos que se puso sobre la mesa ayer. El PP está estudiando si poner en marcha una comisión de investigación sobre los abusos a menores tutelados, aunque estudia "iniciativas de todo tipo" para indagar en esta cuestión. Los 'populares' ya consiguieron que se aprobara en la anterior legislatura, pero decayó antes de constituirse al convocarse las elecciones.