Mazón ha entrado al cuerpo a cuerpo con Torró y le ha criticado los "100 días de descortesía" con algunos calificativos que le han ido diciendo los socialistas: ladrón, inhumano, secuestrador, amnistía para ricos y de haber comprado al alcalde de Ontinyent. "Lo que hemos hecho es poner algo que correspondía, nos hemos encontrado que se inauguraban quirófanos y hospitales antes de que se pusieron en marcha", ha respondido Mazón sobre el Hospital de Ontinyent y sobre haber logrado el apoyo de Ens Uneix para que el PP presida la Diputación de Valencia. De hecho, el jefe del Consell ha tratado de meter el dedo en las divisiones internas del PSPV y ha lanzado un "de nada" después de lograr que Carlos Fernández Bielsa no fuera el presidente de la Diputación de Valencia.

Mazón le ha reprochado no haber hecho nada en los años anteriores por el agua, no haber logrado la ampliación del Puerto de Valencia o "no haber hecho caso" a la cerámica. También le ha reprochado que le critique por eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones después de que hace un año el PSPV votase a favor de bonificar al 99 % el de sucesiones a las empresas familiares. "El gobierno valenciano valoró que ustedes debían estar en la oposición y nosotros en el gobierno", ha sentenciado.