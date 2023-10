Los diputados de Compromís, Francesc Roig y Verònica Ruiz han anunciado que el grupo parlamentario valencianista presentará una iniciativa legislativa para "garantizar la presencia de libros infantiles y juveniles sobre diversidad en todas las bibliotecas valencianas". La ley valenciana de bibliotecas ya contempla en su artículo 20 que "los centros de la red contarán con contenidos en materia de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual respetuoso con los derechos humanos". La modificación anunciada por Compromís establecerá la obligatoriedad que, dentro de estos contenidos, existan siempre contenidos para público infantil y juvenil.

Según Roig: "La extrema derecha no para de atacar a los libros que promueven la igualdad y el respeto a la diversidad. Ante los ataques de Vox y el silencio cómplice del PP, no podemos dar ningún paso atrás". En la sesión de control, ante una pregunta de Francesc Roig, la vicepresidenta y consellera Susana Camarero "se negó en repetidas ocasiones a condenar la censura de los libros LGTBI en Burriana y la intención de sus socios de Vox de extender esa censura a otros municipios valencianos". Roig apeló directamente a Camarero "si esto no le parece pornografía pida usted explicaciones a sus compañeros de gobierno" enseñando los libros de diversidad familiar censurados en Burriana desde la tribuna.

"Tenemos que blindar el derecho de los niños y niñas a acceder a libros que hablan de la diversidad de nuestra sociedad, de los valores de la igualdad, la inclusión y el respeto. Decimos no a la censura de PP y Vox, no a la homofobia y sí a una sociedad orgullosa de su diversidad" ha concluido Roig.