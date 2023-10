El Consell ha anunciado este viernes los nombres de las personas distinguidas con motivo del 9 d'Octubre, las primeras concedidas por el nuevo Ejecutivo de PP y Vox. La Generalitat ha concedido el máximo título, la Alta Distinción, a Ivana Andrés Sanz y Enith Salón Marcuello, jugadoras valencianas de la selección española de fútbol, recientemente proclamadas campeonas del mundo, que también reciben la Gran Cruz de la Orden Jaume I.

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha destacado que el premio busca reconocer su "esfuerzo y entrega" para "devolver al deporte español a las mayores cotas de éxito" así como por haber "conseguido impulsar el interés por el deporte femenino, poniendo de relieve la necesidad de dignificación" de esta categoría.

Asimismo, el Consell ha acordado entregar la distinción de la Generalitat a los servicios de emergencias, seguridad y protección civil que participaron en los trabajos de extinción de los grandes incendios del año pasado en la Comunitat Valenciana.

En cuanto al premio al Mérito Cultural, se designan dos galardones: uno a título póstumo para el cantante de Ahielo de Malferit Nino Bravo (en el 50 aniversario de su fallecimiento) y otro para el grupo de música Seguridad Social.

En otro guiño al deporte femenino, el Consell también concede la distinción al Mérito Deportivo a las integrantes del equipo español de gimnasia rítmica Mireia Martínez, Patricia Pérez, Alba Bautista y Polina Berezina, así como a la entrenadora de la selección, Marta Linares.

Merino ha destacado que con estos reconocimientos a los equipos nacionales femeninos de fútbol y gimnasia evidencian que la igualdad es "uno de los principios básicos" que rigen la "hoja de ruta" del Consell de Carlos Mazón. "Queremos dignificar a la mujer en todo su espectro y premiar a las deportistas femeninas", ha señalado. La portavoz no ha querido entrar en la polémica generada en torno a la figura de Luis Rubiales por su beso no consentido a Jenni Hermoso y ha destacado que el reconocimiento "no es por algo concreto" sino para "dignificar el deporte femenino y la figura de la mujer en la sociedad".

La firma Carmencita recibe la distinción al Mérito Empresarial; el equipo de cirugía cardíaca del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, al Mérito Científico; mientras la pirotécnica Reyes Martí y la Fundación del Banco de Alimentos de Alicante y los Bancos de Alimentos de Castellón y Valencia, las distinciones de Acciones en favor de la Igualdad.

Por último, el humorista castellonense Carlos Latre ha sido nombrado nuevo embajador de la Comunitat Valenciana.