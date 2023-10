Decenas de valencianos y visitantes se han acercado esta mañana al Palau de la Generalitat que ha abierto sus puertas, como los últimos años, con motivo de la celebración del Nou d’Octubre. En esta ocasión, el calendario es aliado de la festividad autonómica y el fin de semana será una buena previa del día grande, el lunes.

Así, coincidiendo con el puente en la Comunitat Valenciana -el primero de la próxima semana-, son muchos los que han pensado en aprovechar para realizar una visita al centro de València, que desde media mañana ya estaba a rebosar de gente, tanto turistas como locales.

Uno de los mayores reclamos ha sido el Palau de la Generalitat, abierto al público hasta las 14:00 horas. Decenas de personas hacían cola religiosamente y entraban a cuentagotas para poder visitar tres de las estancias del edificio institucional más importante: donde el presidente recibe las visitas; el espacio en el que se reúne el pleno del Consell; y la sala en la que, por ejemplo, suelen entregarse premios y distinciones.

“Me ha parecido muy bonito, ya había estado en València, no en el Palau, y hemos vuelto porque es una ciudad que nos gusta mucho y me encanta. No sabíamos lo de la fiesta, pero así, ¡mejor!”, aseguraba Celia, turista portuguesa, tras su visita por casualidad.

Ganas de ver más estancias

Luisa, de València, sí que sabía que el edificio estaba abierto. “Hemos visto toda la programación para aprovechar y ver lo que se podía hacer”, explicaba. “Llevo años viviendo aquí y somos de València, pero no había entrado nunca, y es muy bonito, aunque pensaba que iba a haber más para ver. Los techos son preciosos”, apuntaba. Junto a ella, la pequeña Lucía destacaba también los cuadros y retratos de los salones, de los que había “muchos hombres”.

Y es que, al entrar al Palau, hay que alzar la vista. Posiblemente, sea ese el gesto más repetido, pues los artesonados del techo -bien en dorado o en madera-, es lo que más suele sorprender a los visitantes.

Así lo apuntaban Amparo y Gloria: “los techos son preciosos y ahora seguiremos viendo todo lo que nos dé tiempo esta mañana”, explicaban ambas, antes de tomar un poco de horchata.

Por su parte, José Ramón no había vuelto desde una excursión con el colegio. “Mi mujer no lo había visto nunca, así que nos hemos animado. Está todo como yo lo recordaba, pero nos han llamado la atención los cuadros que hay, y los techos, que son espectaculares. También me ha generado algunas preguntas, porque en la sala de arriba hay una pequeña pila y creo que antes igual habrá habido una capilla”, reflexionaba, antes de ir a pasear por el Carmen.

Aprovechar el día por la ciudad

Fuera del Palau, también se hacían colas para poder degustar productos típicos valencianos, como horchata con un poco de mazapán -como el de la típica mocadorà- en un foodtruck; y zumo de naranja exprimido al momento con “¡naranjas de València!, apuntaban las trabajadoras ante la aguda pregunta de un niño.

“No había probado nunca esta bebida, pero me gusta mucho, tomaremos más”, decía un grupo de visitantes sobre la horchata.

Asimismo, los más pequeños han estado pintando en la calle dibujos alusivos al Nou d’Octubre, como un escudo o la cimera de Jaume I. Uno de los que participaba en el taller era Marc. “Me parece muy bien que también se acuerden de ellos y hagan partícipes a los más pequeños de la fiesta”, apuntaba su madre.

En la mayoría de casos, el plan con amigos o familia se completaba visitando otros espacios de la ciudad, como los museos o el mercado medieval de las torres de Serrano, y posteriormente la mascletà de la plaza del Ayuntamiento.

Mañana, la fiesta continuará en la ciudad, con la exposición de la Real Senyera en el Ayuntamiento de València, y las puertas abiertas en los palacios de la Batlia y els Scala.