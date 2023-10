Si el sábado era el Palau de la Generalitat el que asombraba a los visitantes que aprovechaban la jornada de puertas abiertas, ayer los valencianos, valencianas y turistas pudieron visitar uno de los edificios de la Diputació de València. En la misma plaza Manises, el Palau dels Scala recibió a la ciudadanía, con colas hasta las 18:00 horas.

Además de poder entrar en las diferentes salas —como el salón de plenos, uno de los que más llamó la atención—, la diputación también instaló en la Sala de Respecte una exposición con réplicas de indumentaria y objetos vinculados a la época de Jaume I, a sus caballeros y a otros personajes de la Balansiya de entonces; una muestra, que tuvo muy buena acogida entre mayores y pequeños. Además, también había otros objetos diferentes (como una bandera antigua o una cadira d’honor) de cuando el edificio fue sede de Lo Rat Penat, a principios del siglo XX. Asimismo, lo más valioso era la Senyera con la que se cubrió el féretro de Blasco Ibáñez.

«Llevamos cuatro años viviendo en València y todas estas cosas nos llaman mucho la atención. Cuando hemos visto la oportunidad, nos hemos ‘lanzado’ y el edificio nos ha parecido maravilloso», opinaba Begoña. «Lo que más nos gustado ha sido la Senyera de Blasco Ibáñez, es muy significativo, y la arquitectura, que es increíble». «Tenemos el programa y vamos a ir viendo todo lo que se pueda», apuntaba sobre sus planes en la previa del Nou d’Octubre.

Por su parte Victoria, de València, también estaba de visita con la familia. «Ya conocíamos el palacio, pero ante una fiesta como esta, nos gusta seguir las tradiciones y venir a ver cosas y todo lo que tiene que ver con el Nou d’Octubre, para enseñárselo a mi hija». «La exposición está muy interesante, sobre todo para los niños», admitía esta madre.

"Nos ha gustado mucho"

Por otro lado, Pili lanzaba una reflexión: «Nos ha gustado mucho, es una pena que , si no fuera por estos días, no podríamos verlo», apuntaba, sobre las jornadas de puertas abiertas. La afluencia de público, así lo constataba también. No obstante, por su parte, Begoña aseguraba que estas medidas —así como la animación de las calles—, «es muy bonito, muy participativo y te hace sentir parte de la fiesta. Se celebra y te enteras de que se está celebrando, está arropando al ciudadano y te sientes partícipe», resumía.

Como muestran todos estos testimonios, este fin de semana el ‘cap i casal’ ha sido un ir y venir de gente que, en muchos casos, hacían ‘doblete’ o ‘triplete’ y aprovechan para visitar diferentes instituciones, además de museos.

A las puertas de la diputación, durante todo el día hubo animación y juegos para los más pequeños —espectáculos de danza, bailes, esgrima, ilusiones y prestidigitación, entre performance con seres mitológicos, juglares, damas, caballeros—; y, a partir de las 18:30 horas, volvió el Passacarrer de les Comarques, celebrado por tercer año, con representantes de las fiestas de diferentes municipios de la provincia de València.