Las futbolistas valencianas de la selección española de fútbol y campeonas mundiales, Enith Salón, portera del Valencia CF e Ivana Andrés, defensa del Real Madrid, han recibido esta mañana la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana y la Cruz de Jaume I durante el acto institucional con motivo del 9 d'Octubre y para premiar su triunfo deportivo y social tras el mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda este verano.

A su salida del acto, Enith Salón ha dicho sentirse muy "orgullosa de lo conseguido con la selección de fútbol femenino". "Aún no me he acostumbrado", ha añadido. Con todo, sí ha reconocido que "cada vez soy más consciente de que somos referentes para las niñas y eso es un orgullo. Espero que pueda seguir siendo así mucho más tiempo", ha concluido antes de salir con su equipo.

Las deportistas no cesan en su actividad deportiva y tan pronto como han llegado al Palau de la Generalitat se han marchado, pues la agenda futbolística no cesa y esta tarde juegan. Ivana Andrés no ha podido asistir al acto precisamente por compromisos futbolísticos.