La propuesta de declarar una denominación de origen (DO) para la pólvora valenciana tiene el mismo objetivo que las DO del turrón de Xixona y Alicante, el arroz de València, la horchata de Alboraia o los vinos de Utiel-Requena: «Proteger y promover algo que no se hace en ningún sitio como aquí. Nadie trata la pólvora como lo hacemos aquí».

Así lo señaló ayer María José Lora, presidenta de Piroval (la Asociación de Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana) e impulsora de la idea lanzada este fin de semana en la asamblea anual de pirotécnicos celebrada en València. «El objetivo es que se reconozca que una ‘mascletà’ como la que disparamos nosotros es algo único y que el producto que sale de nuestros talleres solo lo hacemos nosotros», explicó la representante de los pirotécnicos valencianos a Levante-EMV. Lora reconoció, no obstante, que la propuesta «es algo que está muy al principio todavía» y que será a partir de ahora cuando se empezará a trabajar en el desarrollo de la propuesta de denominación de origen para la pólvora valenciana y en buscar los apoyos necesarios (empresariales e institucionales) para conseguirlo. Los productos con una Denominación de Origen Protegida son aquellos cuya calidad o características se deben al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realizan siempre en esa zona geográfica delimitada de la que toman el nombre. Obligaciones En este caso, la declaración de la DO para la pólvora valenciana no solo se destinaría a proteger y mantener la calidad del producto base de los espectáculos pirotécnicos, sino también la forma de fabricarlo y manipularlo, tal como apuntó Lora. «Además, conllevará una serie de obligaciones que también tenemos que estudiar todavía cuáles serán», añadió. Ya el sábado, tras la asamblea celebrada en València, la presidenta de Piroval subrayó que «los tipos de espectáculo, desde luego las ‘mascletaes’, solo las tenemos en València» ya que forman parte de un «conjunto único» acompañado «del clima, la música o el carácter de las personas valencianas». Asimismo, Lora apostó por trabajar para que «se reconozca a la pirotecnia valenciana como patrimonio cultural». «Ya lo somos, pero que se nos reconozca oficialmente y nos ayuden a realizar los estudios pertinentes y las inversiones necesarias», demandó. La asamblea sirvió para valorar y analizar la situación del sector y para reivindicar el reconocimiento de la pirotecnia como patrimonio cultural. En este sentido, el gerente de la entidad, Nicolás Magán, adelantó el sábado que el sector va a iniciar los trabajos para que la actividad pirotécnica sea reconocida como patrimonio nacional cultural uy para que sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, de momento en la Comunitat Valenciana y Galicia.