Hasta 73 nuevas leyes o modificaciones a normativas ya existentes aprobó las Corts en la primera legislatura del Botànic, una tarea ingente que el PSPV no quiere abandonar tras su paso a la oposición. Los socialistas ya no lideran el gobierno, pero eso no impide lanzarse a propuestas legales. Tres van ya registradas desde la reanudación del periodo de sesiones en septiembre a la que se añadirá una cuarta, que no llegará hasta el próximo año, para blindar la primera oportunidad laboral a los jóvenes, una medida que estaba en su programa electoral.

El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, presentó este viernes el embrión de una futura ley en la que se blinde la primera oportunidad laboral de los jóvenes. Según desgranó el secretario general del PSPV y expresident de la Generalitat tras reunirse con los responsables de empleo y juventud del partido, los del puño y la rosa presentarán en las Corts una norma con la que se garantice que todos los jóvenes al acabar su periodo de formación y pasado un año, la Generalitat les garantice al menos una oportunidad laboral si no han encontrado trabajo. Los jovenes necesitan un empleo digno para poder desarrollar su proyecto de vida



📸Hoy nos hemos reunido para analizar la situación laboral de los jóvenes en la Comunitat Valenciana y plantear propuestas para mejorarla pic.twitter.com/JkNVdCRLOg — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 13 de octubre de 2023 “Aunque esta no es una solución definitiva sí que es el camino para mejorar la situación laboral de los jóvenes en la Comunitat Valenciana”, señaló Puig quien indicó que la idea es garantizar esta oportunidad a través de convenios con empresas así como otros mecanismos. Pero esta es la idea porque su traslación, negro sobre blanco, en una ley todavía no está hecha. Para ello, los socialistas se reunirán con agentes sociales con el objetivo de dotarle del mayor contenido posible. Puig indicó que la idea de los del puño y la rosa es poner en marcha una ronda de contactos con sindicatos, entidades juveniles y representantes de la universidad antes de presentarla en el parlamento autonómico. Una vez hecho este trabajo, se registrará en las Corts donde, ya sí, se hablará con el PP y Compromís para que pueda salir adelante. Sin el apoyo de los 'populares', la norma no podría recibir el visto bueno del parlamento. "Nuestra responsabilidad desde la oposición es mejorar la vida de los valencianos", explicó Puig. Quinta ley en marcha No es la única ley que los socialistas tienen entre manos. En trámite parlamentario ya están la modificación de la ley de Carreteras y la ley de Espectáculos para poder sancionar a quienes consumen prostitución así como a aquellos espacios donde se oferta. También está en las Corts una ley sobre el canon de saneamiento del agua aplazado el año pasado en la que se propone, por una parte, condonar la deuda a las familias de menos de 30.000 euros y, por otra, ampliar el tiempo de pago de las cuotas pasadas hasta 60 meses. A estas se añadirá una proposición de ley para las personas mayores que "blinde su escudo social y su participación activa en la sociedad", según anunció el propio Puig a final de septiembre tras reunirse con representantes del colectivo de personas mayores de la Comunitat Valenciana. En aquella ocasión también habló de poner en marcha de un proceso de participación ciudadana con universidades y asociaciones que culminaría la próxima primavera con la presentación de la iniciativa legislativa.