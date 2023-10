Sin tregua tras el empacho electoral de 2023, cuyo desenlace a nivel nacional todavía está por resolver, la política empieza a mirar de reojo a la próxima cita con las urnas, las europeas. Todavía restan casi ocho meses (se celebran entre el 6 y el 9 de junio) y los principales partidos centran ahora su atención en las negociaciones para la investidura en Madrid, pero el baile ha empezado de puertas para dentro y los aspirantes a eurodiputado comienzan a tomar posiciones dentro de sus propias formaciones.

Las primeras consultas realizadas por este diario arrojan una conclusión clara: Bruselas tiene encanto. Y es que los representantes valencianos que han vivido la experiencia comunitaria quieren repetir como candidatos en los próximos comicios al Parlamento Europeo, aunque no todos lo tendrán igual de sencillo. Los mejor situados son Inmaculada Rodríguez Piñero y Esteban González Pons. Uno y otro fueron cabezas de lista de PSPV y PPCV, respectivamente, en las listas nacionales de hace cinco años y desde su entorno no se esconde su voluntad de concurrir de nuevo. Serán las direcciones nacionales las que tengan la última palabra, en un proceso que no arrancará hasta principios de año.

En esa decisión de Génova influirá si hay investidura de Pedro Sánchez o repetición electoral. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado ya su intención de acometer una "profunda renovación" en la dirección nacional del partido una vez Sánchez sea investido, lo que se da casi por seguro en las filas populares. En esa cúpula figura González Pons, actual vicesecretario general, si bien fuentes del partido admiten que el valenciano, número dos a las europeas en 2014 y 2019, vería con buenos asumir ahora el liderazgo en la lista nacional e incluso pelear por cargos de primer nivel dentro de los populares europeos.

En el caso de Rodríguez Piñero las aspiraciones son más modestas. La socialista valenciana también acumula ocho años como eurodiputada tras haber concurrido como número siete y cinco en los dos últimos comicios (el PSOE ganó en la Comunitat Valenciana hace cinco años) y fuentes del PSPV aseguran que está "a disposición del partido" para repetir en esas listas, si bien se asume la posibilidad de una renovación. Renovación que dan por segura para los otros dos representantes de los socialistas valencianos en la UE, Estrella Durà y Domènech Ruiz.

El sudoku de Compromís

Otro escenario se presenta en Compromís, donde comienza a cocerse la habitual pugna entre las diferentes patas de la coalición, acostumbradas a tensionarse a cuenta de sus equilibrios internos. La batalla se decidirá en un proceso de primarias a inicios del próximo año y que ya tiene un candidato en la familia de Més (antiguo Bloc). Se trata de Jordi Sebastià, que confirma a este diario su voluntad de presentarse al proceso. Según explica, ya ha trasladado su decisión a la secretaria general de Més, Amparo Piquer, y a Vicent Marzà.

Sebastià también repetiría en el Parlamento Europeo. En 2014 se convirtió en el primer y único eurodiputado directo que ha tenido Compromís en Europa a través de la plataforma Primavera Europea y en 2019 volvió a ganar las primarias de la coalición, aunque posteriormente no lograría el suficiente apoyo en las urnas para obtener representación. Iniciativa, donde todavía escuece que Carles Mulet se quedara sin su cargo de senador en beneficio de Enric Morera (Més), también librará esa batalla y presentará candidato, si bien fuentes del partido rechazan dar nombres todavía.

Pero esas primarias son solo una parte del puzzle que tiene que encajar la coalición. Todo apunta a que repetirá la alianza de las generales con Sumar de cara a las europeas, pero las particularidades de estas elecciones obligan a más encajes de bolillos. En España, circunscripción única, se reparten 61 eurodiputados (del total de 720), que se integran luego en las grandes familias europeas, que a su vez son dinámicas.

PP y PSOE tienen a sus 'hermanos mayores' comunitarios y no hay debate, pero a partir de ahí se abren las posibilidades para los minoritarios. En Compromís hay dos corrientes: Iniciativa y Els Verds son cercanos a los verdes europeos, mientras Més se inclina más por la Alianza Libre Europea, formada por partidos nacionalistas. A su vez, Yolanda Díaz ha expresado su voluntad de unir a los verdes con la izquierda de The Left. Una vez elegidos, cada diputado tiene libertad para elegir grupo al que adherirse.

🇪🇺 Reducció de la jornada laboral, una transició energètica justa o la participació dels pobles d'europa en les polítiques europees.



🟣 Treballem a Europa pels drets socials i polítics dels valencians i valencianes de la mà del nostre partit europeu @EFAparty pic.twitter.com/vmZ02ndjX6 — Més - Compromís (@MesCompromis_) 13 de octubre de 2023

Fuentes de la coalición confían en reeditar esa alianza con Sumar y mantener el nivel de apoyo del 23J, lo que según sus cálculos se traduciría en ocho escaños en el Europarlamento. Con esos números en mente, Compromís entiende que le correspondería un puesto de salida "en torno" al número cuatro de la lista de Sumar y un segundo lugar entre el "ocho, nueve o diez".

En la coalición también están muy pendientes de Podemos. Los morados podrían seguir con su lucha particular por Irene Montero y presentar candidatura propia liderada por la ministra de Igualdad en funciones, lo que dividiría el voto de izquierdas y rebajaría la proyección de Sumar a los cinco o seis escaños, según las cuentas de la formación.