La diana del PPCV continúa estando en el Gobierno de España y Pedro Sánchez. Esta vez ha sido por la puesta en marcha de obra pública en la Comunitat Valenciana de la que han denunciado que en los ocho primeros meses de 2023 está en "mínimos históricos", unas acusaciones que han sido replicadas por los socialistas que reprochan a los populares de "falsear los datos con fines partidistas para no contar la realidad".

"La licitación de obra pública por parte de Sánchez en la Comunitat Valenciana hasta agosto de este año es un 71% inferior a la que se llevó a cabo durante los primeros meses del pasado año”, ha criticado este domingo el portavoz de Obras Públicas y Transportes del PP en las Corts, Joserra González de Zárate. Asimismo, ha asegurado que “con estos datos no se llega ni a lo que nos corresponde por peso población en el conjunto de España, mientras que en el conjunto del Estado las cifras han aumentado un 55%, aquí ha descendido un 71%”.

Así ha lamentado que los datos "constatan dos hechos muy importantes"; en primer lugar, que Sánchez "no cree en esta tierra" y, en segundo, que durante ocho años "hemos tenido un Consell presidido por Puig que no ha sido capaz de reivindicar y de pedir las inversiones necesarias para esta tierra”. “No podemos perder ni un minuto más, las inversiones tienen que llegar ya porque no podemos perder el tren de la competitividad, del desarrollo económico y de la creación de empleo", ha indicado González de Zárate.

"Suerte para los valencianos"

Las acusaciones del PP han recibido poco después la respuesta de los socialistas quienes contraponen la gestión del Gobierno de España en los últimos tres meses, pese a estar en funciones, con la del Consell de Mazón. “Lo cierto es que, solo entre junio y agosto de este año, el Gobierno de España ha invertido 150 millones de euros en licitaciones de obra en la Comunitat Valenciana" por los 100 millones de la Generalitat, ha indicado la síndica adjunta de los socialistas en las Corts, María José Salvador.

Salvador se ha basado en los informes mensuales de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. En estos, ha señalado que el Consell que dirige el PP ha invertido 100millones, "es decir, Pedro Sánchez ha licitado un 40% más que Mazón en la Comunitat Valenciana”. Además, ha señalado una “suerte para todos los valencianos” que el PP no esté al frente del Gobierno central, “solamente por el retraso que habría supuesto para obras como el corredor mediterráneo”.

“Gracias a Pedro Sánchez, el 75% del trazado del corredor ya está en obras y se ha finalizado el 100% de los estudios previos necesarios, que Rajoy dejó hechos a la mitad”. En este sentido, ha reclamado al PP valenciano “más responsabilidad” y le ha instado a “tomar ejemplo de la gestión eficaz del Gobierno de Pedro Sánchez”. “Si el PP hubiera seguido nuestro ritmo en proyectos como el corredor, hace años que estaría a pleno rendimiento”.