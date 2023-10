"Soy profesora de secundaria y necesito el C2 de valenciano para el traslado"

Más de 35.000 personas se presentaron ayer a la primera parte del examen para obtener el certificado de valenciano de los niveles A2, B1, B2, C1 y C2 que expide la Junta Qualificadora de Coneixements de València. La mayoría de los aspirantes trata de conseguir el título C1 para poder trabajar en la Administración y no teme un retroceso en la exigencia del conocimiento de la lengua con el nuevo Consell del PP y Vox. El macroexamen arrancó con las pruebas de comprensión oral, redacción y estructuras lingüísticas y de expresión. Uno de los puntos de los ejercicios fue la Feria de Muestras de València, donde a los aspirantes se les veía concentrados minutos antes de comenzar.

Profesora de instituto

Pilar Miranda, una profesora de 46 años, explicó que se presenta al C2 de valenciano porque tiene un puesto de trabajo en Cataluña y busca convalidarlo con el C2 de catalán. Su objetivo es obtener más puntos para el concurso de traslado y lograr plaza en Valencia. «Soy docente de informática en un instituto de secundaria y necesito el titulo para dar la clase. Yo me saqué el C1 en 2005 y me ha sido muy útil. Sin la acreditación no hubiera podido trabajar de profesora», señaló. Miranda añadió que el año pasado se presentó y suspendió con un 5,5. «Hay que sacar un 6. Al trabajar no he podido prepararlo mucho, pero yo hablo y escribo en valenciano a diario. No es mi lengua materna, pero con los compañeros del instituto hablo en valenciano», indicó.

Palabras raras

La profesora de secundaria reconoció que no le resulta complicado estudiar el C-2. «El problema es que hay que dedicarle tiempo porque hay palabras que no utilizamos con frecuencia», puntualizó. Miranda acudió a la prueba con su hijo que estudia segundo de bachillerato y que se examinó del C1. «Hay bastante diferencia entre el C1 y el C2. Las palabras del C2 no se escuchan en la calle. Aparecen en revistas de investigación. De cara al trabajo como docente, el C2 da tres puntos en el concurso de traslado», aclaró Pilar Miranda.

Entre los aspirantes también hay casos de valencianos que se presentaban al examen por cariño a la lengua ya que no lo necesitan para trabajar. Es el caso de Vicent Grimalt (50 años) y Angels Benzal (65). Vicent Grimalt es un trabajador de la construcción de Ondara valencianoparlante. «Yo me presento al B1 por gusto. Aquí hay mucha gente que lo hace por tener un puesto de trabajo, pero a mí no me hace falta porque trabajo en la construcción. Es mi lengua materna y me gusta escribirla bien y conocer la gramática. Los valencianoparlantes estamos muy influenciados por el castellano. Creo que los valencianos debemos cuidar y proteger nuestra lengua. Los madrileños no lo van a hacer», sentenció.

"Lo hablo con mi nieta"

El caso de Angels es similar, aunque su lengua materna es el castellano pese a que varias generaciones de su familia eran de València. «Me he presentado porque aunque sea mayor quiero hablar valenciano. Me gusta y quiero tener el título. Cuando yo era pequeña no estaba bien visto hablar en valenciano en el colegio, algo que ahora ha cambiado. Yo hablo con mi nieta en valenciano», afirmó.

Guía turística

Elena Tamarit (35 años) es guía turística en Valencia y opta al B1 porque aunque trabaja en una empresa privada en ocasiones necesita el título para atender a grupos de escolares que visitan museos. «Por no tener el título no he podido hacer algunos trabajos. Al final, el título está bien, pero lo importante es saber comunicarte y comprender el idioma», declaró.

El colombiano Juan Pablo Ramírez (25 años) expuso que se presentó al examen para opositar. «Necesito el valenciano y no lo tengo al ser extranjero. Yo trabajo de auxiliar de enfermería y si no tienes valenciano te quedas en la cola», reconoció.

Próximas pruebas

El área de expresión oral se evaluará a lo largo de los sábados, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre. El 50 % de las inscripciones corresponden al nivel C1 (necesario para trabajar en la Administración).