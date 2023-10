Ya no sienten ese estremecimiento de la vejiga o de los intestinos. Esa llamada de la naturaleza que obliga al resto de mortales a salir corriendo buscando un baño donde aliviarse. En su caso han aprendido a comprobar sus bolsas a tiempo e ir al baño a vaciarlas antes de que la orina o las heces rebosen porque, para las personas ostomizadas la vida se vive pendiente de la bolsa que llevan pegada a la tripa y que recoge sus fluidos una vez sus órganos han dejado de funcionar correctamente.

Puede sonar a condena (y en el día a día es un condicionante a tener en cuenta) pero, para ellos, la bolsa significa vida. "Para nosotros es 'la bolsa o la vida', literalmente", parafrasean con una sonrisa Patri, Tania y Alejandro, tres jóvenes valencianos que viven con un estoma, esa apertura en el abdomen que hace de bypass para que salga la orina o las heces ya sea en el colon (colostomía), el íleo (ileostomía) o la vejiga (urostomía). Para ellos, la bolsa ha sido una "oportunidad" de seguir adelante ante enfermedades frente a las que no había otra opción.

Ninguno llega a los 40 pero cada uno de ellos tiene ya un largo historial médico. Porque, mientras muchas de las personas que en España tienen un estoma (no hay cifras oficiales, se estima que unos 200.000 según las asociaciones de pacientes) son mayores que han pasado por algún tipo de cáncer de vejiga, colon o recto, en el caso de a quién le ponen una bolsa de joven es porque hay una patología crónica que no desaparece con una cirugía, tratamiento de quimioterapia o radioterapia y una bolsa. Hay más de 20 patologías en las que se recurre a una ostomía como solución, incluidos accidentes de tráfico.

Por un Crohn, una enfermedad rara, una endometriosis...

Patri Veiga tiene 38 años y es enfermera. Ella llegó a la bolsa por la enfermedad de Crohn, una de las patologías junto a la colitis por las que más estomas se hacen entre jóvenes. A ella se la diagnosticaron con 11 años. A los 21 le pusieron la bolsa por primera vez y la llevó dos años, después se la quitaron y volvieron a hacer funcionar sus intestinos. "Me terminé acostumbrando pero iba al baño 20 veces al día". Diez años después ella mismo pidió volver a la bolsa. "Estaba agotada de tanto tratamiento. Salió bien, me cerraron por abajo y eso me ha devuelto calidad de vida", asegura. Ella, por ejemplo, no ha dejado de jugar al tenis.

La historia de Tania García, 37 años, tampoco es habitual. Una endometriosis profunda la llevó a pasar por ocho cirugías previas y tanto la enfermedad como las intervenciones le afectaron profundamente a los intestinos y a los nervios pudendos. "Una congestión pélvica y el cuerpo se paró". Y de ahí a tener que llevar las dos bolsas (para heces y orina) en cuestión de tres meses. Ella, a sus 37 años, ya es pensionista y depende de su familia pero son las complicaciones de su enfermedad las que la condicionan "no las bolsas, las llevo con naturalidad".

Alejandro Collado tiene 30 años y trabaja en el servicio de teleasistencia a mayores. "El botoncito rojo", aclara. Él llegó a vivir pegado a una bolsa a los 25 años después de que la enfermedad de Buerger, un problema arterial, le afectara de forma poco convencional al intestino. Él, que jugaba al fútbol a "nivel máximo" estuvo a punto de morir en el hospital durante todo el proceso. De hecho, es su pareja la que recuerda por él varios episodios durante la entrevista: "Mucho tiempo en el hospital, mucha morfina", resume. Desde entonces, sus heces van a parar a una bolsa. Echa de menos poder jugar al fútbol y sus vaqueros sin goma y le da rabia que las modas hayan ido acortando los bañadores pero, por lo demás, "pocas complicaciones" le genera el ir con la bolsa colgando.

Con la caca en la bolsa

Conscientes de lo que le "deben" a ese "ano contra natura" como se llamaba hace unos años a los estomas, no tienen ningún problema en mostrarlas y en hablar sin tapujos de cómo es esa vida con la "caca en la bolsa", una realidad poco conocida y menos entre la gente joven coincidiendo con la celebración el primer sábado de octubre del Día Internacional de las personas ostomizadas. "Déjame que cambie la bolsa por una opaca antes de la foto", pide Alejandro nada más llegar a la sesión de fotografía porque una cosa es mostrar la bolsa y otra dejar ver el contenido "porque al final es caca", bromea.

En el día a día, más allá de salir de casa con algún recambio por aquello de los "escapes", la vida "es bastante parecida" y aseguran que les condiciona "lo justo". Ropa más amplia, más alta de cintura o menos ajustada en el abdomen para que apriete menos y saber que tienen un baño a mano. "Busco saber dónde hay un baño cuando salgo pero siempre pienso que en algún sitio podré vaciar la bolsa, de hecho es más fácil", comenta Patri y entre los tres enumeran la lista de "trucos" que han ido desarrollando en estos años cuando no hay un váter cerca.

"Igual que uno orina entre dos coches, pues también me ha tocado vaciarla a mí ahí", o en una bolsa de la caca de los perros, en una garrafa mientras van en el coche"... La lista es amplia. A grandes males, grandes remedios.

Con todo, reclaman, como lo está haciendo la Asociación Valenciana de Personas Ostomizadas (Avado) que haya más váteres para personas con ostomía y que, además, estén "bien hechos", con váteres elevados y no pilas para facilitar el vaciado y tener un sitio higiénico donde hacer el cambio.

Una discapacidad que no se ve

Lo que a veces no llevan bien es la incomprensión de una discapacidad que no se ve pero que está, y que la sociedad no relaciona con personas jóvenes que, además, no muestran signos externos de enfermedad. "Yo no salgo de mi zona de confort -cuenta Tania- pero el otro día me fui de fiesta. En la cola para ir al baño pedí pasar delante pero no me creyeron e incluso se echaron a reír... hasta que me levanté la camisa y les enseñé la barriga. Ahí dejaron de reírse", recuerda. Alejandro ha tenido también que dar explicaciones cuando, alguna vez, ha querido pasar al baño de discapacitados. "La discapacidad no siempre es visible", razona.

"¿Eso no te impide tener sexo? Pues vamos"

Adaptar tu vida a una bolsa puede ser difícil de mayor pero en una persona joven aún más, sobre todo cuando se ponen sobre la mesa cuestiones como la sexualidad. "Me alegro de que saques el tema porque es algo importante que no se aborda y se debería hablar más", responde Patri cuando sale el sexo en la conversación.

Los tres tienen pareja y los tres están de acuerdo en que la comprensión del otro es primordial. "Si te quiere, te va a querer con bolsa y sin bolsa", aseguran. Como tal, el dispositivo limita "lo justo, con echarla a un lado o recogerla con la ropa, basta" y también hay "maneras y posturas. Al final te terminas acostumbrando y buscando la manera" explican. La limitación psicológica que cada uno tiene por cómo ha cambiado su cuerpo es otra cosa.

"De base, en las mujeres hay una disminución de la libido porque hay también más molestias pero también pesa el tema psicológico", apunta Patri. En los hombres, si el órgano que se ve afectado es la vejiga, la disfunción eréctil suele ser una de las consecuencias de la intervención, pero cuando se hace una colostomía o ileostomía es más fácil que la función se mantenga. El único de los tres que se ha enfrentado a eso de "ligar" es Alejandro "y no he tenido ningún problema. La única pregunta que recibía es '¿Eso no te impide tener sexo, no? Pues vamos'", relata entre risas. Porque la vida, recuerdan, está para vivirla también con una bolsa pegada a la tripa.