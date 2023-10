Los filólogos de la 'tercera vía' agrupados en torno al Cercle Isabel de Villena reclaman una normativa del valenciano "menos enrevesada" que la actual, que consideran "demasiado compleja" y "solo para especialistas". De hecho, aseguran que dicha normativa "contribuye, entre otras causas, al bajísimo uso del valenciano". Por ello urgen a la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), la autoridad normativa de la lengua autóctona, a emprender "una reforma normativa que dé paso a un modelo lingüístico asimilable y practicable al alcance de un usuario medio; y que no cree rechazo en la población valencianohablante".

El Cercle, en un nuevo comunicado, se reafirma en todos y cada uno de los puntos del manifiesto Propostes per a una nova política lingüística que hizo público a finales de julio en el que solicitaban al Consell de PP y Vox que apostase por un valenciano próximo a la calle y “cohesionador”, al mismo tiempo que cuestionaba el modelo de lengua administrativa del Botànic y de À Punt por “desnaturalizar el valenciano y, por lo tanto, dificultar su uso y recuperación social”.

En la misma línea que el president Mazón

El president Carlos Mazón hizo ya suya esta propuesta en la primera reunión que mantuvo con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, el pasado 18 de septiembre, en la que pidió la colaboración del ente normativo para "revalencianizar conjuntamente los criterios lingüísticos de la Generalitat". El jefe del Consell resaltó en su encuentro con Cantó que "no puede ser que haya valencianohablantes que se sientan al margen de la normativa", en la misma línea de los postulados del Cercle Isabel de Villena.

Los filólogos de la tercera vía, como ya hicieron en julio, insisten en la revalenciación por la que también apuesta Mazón y urgen de nuevo ahora al Consell a "rectificar" los Criteris lingüístis de l'Administració de la Generalitat aprobados por el Botànic "dando prioridad al léxico y a las formas y expresiones genuinas y vivas y admitiendo neologismos y préstamos necesarios, en la línea de los acuerdos y documentos normativos de l‘AVL".

En este sentido, Mazón, en la entrevista concedida a Levante-EMV, acusó al Botànic de ser "el primer gobierno de toda la historia de la Generalitat que ha ninguneado a la AVL poniendo en marcha criterios lingüísticos sin ni siquiera consultarla". "Cuando hablo de revalencianizar hablo de recoger los términos que a Compromís y al PSOE no les ha dado la gana", añadió. En la entrevista, el president incidió en que "al final, lo que se está consiguiendo es que la gente se sienta alejada porque parece que es solo el valenciano de Compromís guiñando el ojo demasiado al catalán sin dar otras opciones que se hablan en la calle y que están recogidas en el propio diccionario".

Normativa "poco práctica y nada funcional"

El Cercle Isabel de Villena defiende su apuesta de la reforma normativa con el argumento de que "la normativa de nuestra lengua ha sido —y es todavía— demasiado compleja, llena de dificultades innecesarias, poco práctica y nada funcional para una normalización lingüística en un contexto desfavorable y desproveído de los principales elementos normalizadores y sustentadores de una lengua, como son los poderes político, económico, eclesiástico, militar, etc."

En este sentido, no consideran válido para la situación actual del valenciano la afirmación de que otras lenguas muy potentes tienen ortografías o gramáticas igual o más complejas, porque consideran que esos idiomas "no tienen la barrera añadida de la minorización y de la innecesariedad".

A su juicio, la actual normativa valenciana es "solo para especialistas". Además, añaden que "la enseñanza de esta normativa enrevesada, que a menudo se plantea como la corrección de una lengua viva considerada corrupta, quita importantes recursos de tiempos y esfuerzo a maestros y alumnos que se tendrían que destinar al aprendizaje real del idioma".

"Al alcance de un usuario medio"

Por todo ello, estos filólogos proponen que "una reforma normativa dé paso a un modelo lingüístico asimilable y practicable al alcance de un usuario medio; y que no cree rechazo en la población valencianohablante". "No es una buena estrategia tratar de normalizar una lengua minorizada con un modelo y una normativa percibidos como mucho más difíciles que el idioma que la minoriza", recalcan.

Otra de las cuestiones que destacan a la hora de justificar la reforma es que "la normativa que tenemos contribuye, entre otras causas, al bajísimo uso del valenciano en los ámbitos oficiales en general (administrativo, judicial, notarial, de las oposiciones, etc.) y cuando la elección del idioma escrito es optativo", como por ejemplo a la hora de hacer un examen en el instituto o en la universidad, o incluso rellenar una instancia".

El Cercle Isabel de Villena, que recuerda que se constituyó en 2017 como una asociación de personas comprometidas por la recuperación de la lengua valenciana, se declarara seguidor "del legado de la Renaixença, de las Normes de Castelló y de sus firmantes, de la Gramàtica de Sanchis Guarner, de la obra de Josep Giner y de Ferrer Pastor, del aperturismo lingüístico de la AVL y de sus aportaciones a la normativa, tanto del léxico genuino y usual como de neologismos enriquecedores de la lengua".

"Sacar el valenciano de las luchas ideológicas"

Subraya, además, que "la tercera vía en la cuestión del modelo lingüístico apareció a finales de los años 80 con el fin de cohesionar las diferentes sensibilidades de la sociedad valenciana alrededor de su lengua y su identidad —que tiene que ser necesariamente plural y abierta—, y de sacar el valenciano de las luchas ideológicas".

"Creemos que la defensa de un modelo lingüístico fiel al valenciano histórico y actual (modelo que refleja en muy buena parte los dictámenes de la AVL) tiene que ser constante, y no puede depender de la agenda política de los partidos (o de algunos sectores) que ocupan los diferentes gobiernos de la Generalitat", asevera el comunicado

El nuevo manifiesto insiste en que "ante el descenso en la transmisión generacional del valenciano y en su uso social y en los ámbitos políticos y administrativos valencianos, consideramos que es necesario consensuar un nuevo pacto por el valenciano entre todos los grupos componentes de las Corts (o la amplia mayoría) y otras entidades representativas".

También llaman "a eliminar, o al menos intentarlo, el antagonismo ideológico asociado a la lengua valenciana y a los dos modelos lingüísticos opuestos surgidos, respectivamente, a mediados del siglo XX y a finales de este", en referencia al eterno conflicto entre defensores y contrarios a la unidad lingüística entre el valenciano y el catalán. "En una situación de competencia desigual entre el valenciano y el castellano, ese antagonismo solo contribuye a la desafección por el valenciano", advierten.

Rechazo a la cooptación en la AVL

Vuelven a reclamar, como hicieron en julio, que los miembros de la AVL no sean elegidos por cooptación. Es decir, que las vacantes que se produzcan en el seno del ente normativo no sean cubiertas mediante el voto de los integrantes del mismo. Tachan dicho sistema de renovación de los académicos y académicas de "arcaico y gremialista" y consideran que "no es democrático ni representativo del pueblo valenciano y no garantiza el pluralismo". Entienden que "dadas las diferentes sensibilidades lingüísticas sobre la lengua valenciana, es más claro y transparente que los académicos y académicas sean elegidos por varios organismos de la Generalitat (Corts, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua)".

En el comunicado de cuatro hojas, también reclaman "cambios legales (de cariz constitucional o de alto rango, con modificaciones estatutarias) sobre la obligatoriedad de conocer el valenciano en la Comunitat Valenciana y una ley de convivencia de lenguas", así como "potenciar y llenar de contenido el Consejo de Lenguas Oficiales estatal y el Consell Social de les Llengües valenciano". Este último organismo de participación social sobre normalización lingüística, impulsado en 2018 por el Consell del Botànic, será suprimido el uno de enero próximo según determina la primera ley de acompañamiento de PP y Vox.

Por otro lado, el Cercle también propugna "establecer de manera permanente los servicios de formación del conocimiento de valenciano en todas las Administraciones presentes en la Comunitat Valenciana", tanto autonómicas, como municipales, estatales y europeas.

Niegan querer vulgarizar el valenciano

Finalmente, por lo que respecta a la acusación de que las propuestas del Cercle Isabel de Villena suponen una vulgarización del valenciano, este colectivo destaca que "proviene de personas con una visión elitista de la lengua". Señala que el patrón lingüístico de este grupo de filólogos de la tercera vía "es el que se infiere de nuestros textos, de los documentos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la Gramàtica Valenciana de Sanchis Guarner y la obra de escritores y lingüistas como Josep Giner y Ferrer Pastor y otros actuales y de las características generales de la modalidad valenciana". "Considerar que ese valenciano es vulgar es como atribuir vulgaridad al valenciano mismo", concluye el comunicado.