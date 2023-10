El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha respaldado este lunes las palabras de Alberto Núñez Feijóo en las que el líder nacional del PP acusaba a Pedro Sánchez de estar llevando a España a un "horizonte similar al de los Balcanes" por su negociación con las fuerzas independentistas en el marco de la investidura del candidato socialista. El jefe del Consell ha considerado que el Ejecutivo en funciones "trabaja abiertamente por una España de distintas velocidades" y que esto supone un "problema de balcanización, de atomización y de diferenciación".

Según Mazón, la posible amnistía a los líderes independentistas a cambio de "unos cuantos votos que le faltan a un señor" (en referencia a Sánchez) constata que "algunos quieren abordar un futuro con divisiones y en el que haya españoles de primera y de segunda. Españoles a los que se les permite todo y a los que no se nos permite nada", ha señalado.

Según el president del Ejecutivo valenciano, esta diferencia de trato "es uno de los gravísimos riesgos" de que finalmente Sánchez logre conformar una mayoría parlamentaria y revalidar su Gobierno. "Es difícil llamar a este Gobierno en ciernes 'progresista' cuando en ningún caso va a suponer progreso. Va a ser un Gobierno de involución y varias velocidades, la España a la carta. Si te saltas las reglas tienes premio y si las cumples, penalización", ha lamentado.

"Unidad desde la pluralidad"

En cuanto a su intervención de este jueves en el Senado, donde Mazón participará junto al resto de barones del PP en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el jefe del Consell adelantó este lunes que defenderá que "España es plural" y que su idea es "trabajar la unidad desde la pluralidad. Pero no utilizar esa pluralidad para desgajar España", ha aclarado.

También reservará espacio para la reivindicación, uno de sus compromisos más repetidos. "Hablaremos de las necesidades de la Comunitat Valenciana, que cumple más que ninguna y que lleva más agravios y olvidos que todos los demás juntos".

En el Senado coincidirá con Ximo Puig, con quien Mazón ha dicho que no quiere "confrontar". "Espero no encontrarme a nadie de mi tierra que no esté a favor de mi tierra ni de la igualdad de la gente de mi tierra", ha comentado en clara alusión al jefe de los socialistas valencianos.

Puig, por su parte, ha criticado que el PP "instrumentalice" el Senado con esa ronda de comparecencias de barones en contra de la amnistía y ha adelantado que intervendrá "desde la posición del entendimiento y el diálogo para buscar soluciones políticas a cuestiones políticas. La confrontación no es la vía correcta", ha indicado.

Sobre la amnistía, el expresident ha destacado que "tiene que ver con la reconciliación y el reencuentro" y ha remarcado la necesidad de "recomponer una situación que fue un proceso muy complejo". Por ello, ha destacado que la amnistía es "una medida de gracia contemplada en todos los países del mundo".