Tomo un taxi hace unos días. Hace calor, han sido los días de aire sahariano de principios de octubre. En la conversación surge el tema de la temperie que hace. El taxista me dice: «Pero esto no es excepcional, la gente está exagerando con lo que pasa últimamente con el tiempo». Y añade, «este verano ha sido caluroso, pero no tanto como dicen». Para concluir: «para mi que esto del cambio climático no es tanto como se está diciendo. Siempre hemos tenido calor en verano y frío en invierno». Le intento razonar que el tiempo atmosférico y el clima no es lo mismo. Y que lo que se vive desde hace unos años es excepcional y está marcando tendencia. En estos primeros días de octubre se han batido muchos récords de temperatura máxima y mínima en muchas ciudades españolas. Y el mar Mediterráneo vuelve a registrar temperaturas más propias de comienzos de julio que de octubre. Los turistas han vuelto a llenar playas y hoteles durante el pasado puente del Pilar. Pero es sintomático lo que les comento porque el mensaje del negacionismo moderado, popular, sigue calando en amplias capas de nuestra sociedad. Se está produciendo un hecho curioso: por un lado, negacionismo, por otro, populismo climático. Uno y otro no favorecen el debate científico sereno, basado en los datos, que debería presidir la transmisión del mensaje del cambio climático a la sociedad. Aquí lo importante son los datos. Es el único aval ante posturas extremas, politizadas, sobre el actual proceso de cambio climático. Y los datos son cada vez más rotundos. Sin que queden dudas, incertidumbres, en la actual hipótesis de trabajo de cambio climático por efecto invernadero de causa humana. Pero estas incertidumbres tienen que confirmarse, en su caso, con los datos no con las opiniones de ascensor, de taxi, de barra de bar. Los extremos aprovechan el espacio de la incertidumbre científica para difundir sus mensajes erróneos, interesados, oportunistas. Frente a todo esto, ciencia.