El Consell garantiza que no habrá recortes en servicios públicos pero no descarta un presupuesto restrictivo La portavoz Ruth Merino asegura que las cuentas serán "más eficientes" y no reducirán partidas en Sanidad, Educación o servicios sociales, pero admite que "los recursos son los que son" y que "si hay que recortar, será en gasto superfluo, duplicidades o gasto político" La Generalitat estudiará acudir a los tribunales si el Gobierno vincula una armonización fiscal a la reforma de la financiación