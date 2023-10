El PP critica al director de Antifraude y acelera su comparecencia

"No funciona con la determinación con la que debería funcionar", "no ha tratado todos los casos por igual", "me gustaría que tuviera una capacidad de luchar contra el fraude de manera global". Son algunas de las expresiones con las que el síndic del PP, Miguel Barrachina, se ha referido a la labor del director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Los populares han puesto en el foco al responsable del organismo creado en 2017 y este será uno de los primeros en comparecer en el parlamento autonómico. Lo hará por las denuncias de UGT y CCOO de situaciones de acoso laboral vividos en el ente, pero de fondo se añaden las críticas hacia su gestión en el ente por parte del principal partido de gobierno.

