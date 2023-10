Un déjà vu sobrevuela las Corts. La renovación de los órganos estatutarios regresa a los pasillos que unen los despachos de los diferentes grupos parlamentarios. Lo hace en conversaciones informales, llamadas cruzadas, promesas de futuras reuniones. Es un asunto que quedó totalmente encallado al final de la pasada legislatura. En marzo, al candor de los últimos plenos, el Botànic realizó una última intentona, sin éxito ante la negativa del PP. Ahora, las tornas han cambiado y es el PP el que trata de sacar las negociaciones del letargo, pero no será fácil.

Los populares ya se han puesto en contacto con los grupos de la oposición para desbloquear la renovación de hasta seis entes que tienen a alguno de sus miembros con mandato caducado. Son el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparencia (que además tiene un cambio de ley que pasa su composición de cinco a tres miembros), el Consell Rector de À Punt, el Consell de Universidades y la Sindicatura de Cuentas. Las respuestas, sin embargo, no aventuran celeridad, más bien, al contrario.

La más clara ha sido la de Compromís que ha situado un cordón sanitario en torno a Vox como ya hiciera la legislatura pasada con la diferencia de que ahora es parte del Consell. Según ha explicado su síndic, Joan Baldoví, los valencianistas no votarán a favor de ningún candidato que proponga la formación de ultraderecha. Estos 15 votos no son imprescindibles para renovar ningún órgano, pero sí podrían ser necesarios en caso de que el pacto saliera con PP y Vox, sin el PSPV, algo que, por las palabras de Baldoví, no parece probable.

La vía que ha reclamado el portavoz de los valencianistas es un pacto "entre los partidos que creen en estas instituciones", es decir, PSPV, PP y Compromís, sin que entre Vox. "Creo que Vox es el que no querrá estar si es coherente con su postura de estar en contra de la autonomía", ha añadido Baldoví. Sin embargo, si Vox decidiera entrar en la negociación, Baldoví se ha mostrado claro: "Sabiendo quiénes y cómo son las personas que suele proponer Vox, Compromís no votará a ningún candidato de la ultraderecha".

De hecho, Baldoví ha señalado que el objetivo de la coalición del guiño y la sonrisa es ir con una postura de manera conjunta con el PSPV a negociar con el PP, algo que los socialistas no confirman. Los del puño y la rosa señalan que han recibido una llamada del PP en la que les han trasladado la intención de empezar las negociaciones para desbloquear estos entes, pero no ha habido contactos más allá, ni con populares ni con Compromís, aunque coinciden con los valencianistas en su rechazo a "blanquear a la extrema derecha".

Sin prisa

PSPV y PP suman 71 escaños, más de los dos tercios necesarios (66 diputados) para los trámites más restrictivos, por lo que un acuerdo de estas dos formaciones podría desbloquear todos los órganos, algo que no ocurría la legislatura pasada. Sin embargo, esta no parece ser la fórmula que convenza a los del puño y la rosa que basan su apuesta por lograr el máximo consenso en las Corts, aunque admiten que no tienen ninguna prisa en llevar a cabo estas negociaciones.

El malestar generado por la ruptura de las negociaciones la legislatura pasada continúa patente y lamentan que ahora el PP sí quiera renovar estos entes y no el año pasado, cuando entraron en interinidad la mayoría de estos órganos y sí que hubo negociaciones formales de las que el PP se acabó desmarcando. En el PSPV consideran que los populares hicieron un uso partidista de estas instituciones bloqueando su renovación en marzo a la espera del resultado electoral.

Ahora las tornas han cambiado y si quienes tenían prisa hace siete meses era la izquierda, ahora son los populares que se ven ante unos órganos fiscalizadores como la Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu con una composición mayoritaria progresista. Así, ante las primeras llamadas de los populares a la oposición, se han encontrado con el veto de Compromís a Vox y con la falta de prisa del PSPV así como el recuerdo de una negociación pasada que no fue y que explica por qué estos órganos llevan un año bloqueados.