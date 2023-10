Las más de 300 escuelas infantiles de la Comunitat Valenciana llevan sin cobrar desde que el curso empezó en septiembre. La Generalitat anunció que este servicio sería gratuito a través de bonos para la mayor parte de las familias, pero la realidad es que estas ayudas no han llegado, lo que ha dejado a estos centros para niños y niñas de 0 a 3 años en una complicada situación.

"Debo dos nóminas y he dejado de pagar el alquiler", explica la directora de una de las escoletas afectadas. Estos centros educativos viven ahora mismo de las aportaciones que da la Generalitat a las familias que matriculan allí a sus hijos, pero si el dinero no llega, ellas tienen que seguir dando clase. "Dependemos enteramente de la administración, pero si no paga qué vamos a hacer ¿Tengo que sacar un crédito para pagar?", lamenta la directora.

Educación asegura que el problema se debe a un cuello de botella en Hacienda que no desbloquea el pago de las ayudas. Por otro lado, confirma que las empresas cobraran los atrasos que les deben esta misma semana.

El bono infantil de la Generalitat consta de una ayuda de 280 euros al mes para los niños y niñas de uno a tres años. Esta ayuda se ingresa directamente en la escuela infantil. En total hay 311 centros en la Comunitat Valenciana; 59 de ellos dependen de la Generalitat y los 252 restantes de los ayuntamientos. Las ayudas se dirigen a las familias que escolarizan a los hijos e hijas de 0 a 3 años en escuelas infantiles privadas y en los tramos 0-1 y 1-2 de las escuelas infantiles municipales.

A este problema se suma el caso de las escoletas de la ciudad de València, con atrasos en el pago de los cheques escolares y las becas para el comedor escolar. El cheque escolar consiste en una ayuda de 120 euros para los niños y niñas de 0 a 2 años.

Según denuncian las directoras, estos impagos se han repetido varios años con el anterior gobierno municipal del Rialto y reclaman a la Administración más rapidez durante el inicio del curso para poder pagar a estos centros.

Pese a los atrasos con estas ayudas, la Conselleria de Educación (antes con Compromís y ahora con el PP) ha apostado por ampliar estas prestaciones para que el alumnado de 0 a 3 años tenga la escoleta cubierta de manera gratuita. Este año se han aumentado las ayudas en 24 millones de euros respecto al curso anterior.

En total, los beneficiarios superarán los 17.000 niños y niñas de 0 a 2 años en este curso escolar 2023-24, y las ayudas ascienden a casi 90 millones de euros. Las ayudas de 0 a 1 año se han mantenido en un mínimo de 70 euros y hasta un máximo de 200 euros, con la novedad de que las ayudas serán mayores para los tramos de renta más bajos. En el tramo de 1 a 2 años también se ha aumentado la cuantía. Mientras que el curso pasado oscilaba entre 70 y 120 euros, este año pasarán de un mínimo de 100 euros a un máximo de 220.

Récord de niños escolarizados en primer ciclo de Infantil

Casi 50.000 niños y niñas de cero a tres años están escolarizados en la Comunitat Valenciana. Esto supone la mitad del total, según los datos hechos públicos recientemente por el Ministerio de Educación. Por provincias, hay 28.248 menores escolarizados en València (40%), 5.276 en Castelló (53 %) y 14.462 en Alicante (53,2 %).

Hay más niños matriculados en centros privados que en centros públicos en la Comunitat Valenciana. En concreto son 26.000 frente a 22.000 menores de cero a tres años.

La tasa de escolarización en la Comunitat Valenciana llega así al 47 %, el nivel más alto desde que hay registros. Se trata de 3.633 niños y niños más respecto al año pasado. La gran mayoría están apuntados a centros de carácter privado, con 2.239 estudiantes, frente a los 1.394 menores que están en centros de titularidad pública.

A nivel estatal, la tasa de escolarización de los niños de dos años ya supera el 70 %, mientras que el curso pasado se situaba en el 64,2 %. Además, el número de centros que imparte este tipo de enseñanzas no obligatorias ha crecido un 6,5 % de un año para otro.