Los senadores valencianos del PP están ultimando una moción en la Cámara Alta en la que preguntarán al Gobierno central si la ampliación del Puerto de Valencia forma parte de la "agenda oculta" de las negociaciones entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán para la investidura del candidato socialista. La estrategia de la formación conservadora busca convertir al Senado, donde tienen mayoría absoluta, en el ariete de su oposición a Sánchez, como se vio ya este jueves con el desfile de presidentes territoriales por la comisión de comunidades autónomas para denunciar la posible amnistía.

En esa línea, los senadores Gerardo Camps y Luis Santamaría adelantaron este viernes desde la sede de los populares valencianos que junto a esa moción "específica" están preparando un "paquete de preguntas parlamentarias", que si no son atendidas se convertirán en orales en base al reglamento de la cámara, con el fin de elevar la presión sobre el Gobierno en funciones para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto. Según detallaron, la moción irá en sintonía con la ya presentada por el PPCV en las Corts y reclamará que el Ejecutivo "cumpla con lo que tiene que cumplir". Es decir, que dé luz verde a la ampliación.

Camps y Santamaría admitieron que no saben "exactamente de lo que se habla" entre el PSOE y ERC y Junts y pidieron ser "muy prudentes" porque "solo ellos saben de lo que se está hablando". Aun así, dieron verosimilitud a la posibilidad de que el independentismo haya puesto sobre la mesa el bloqueo de la ampliación del puerto para beneficiar al de Barcelona de forma indirecta, así como la condonación del FLA "solo a Cataluña".

"Estamos ante una agenda oculta, que sabemos que existe porque han reconocido que hay conversaciones desde el día después de las elecciones. Solo conocemos las pretensiones de, cuidado --alertó--, carácter general. Una amnistía para ir a un referéndum, pasando por una concesión de privilegios económicos. Dentro de esos privilegios, que pueden ser tanto recibir como que otros no reciban para que solo reciban ellos, no sabemos exactamente de lo que se habla", dijo deslizando que la no ampliación de la terminal portuaria podría ser uno de esos "privilegios".

Control desde el Senado ante un Congreso "secuestrado"

Los dos senadores explicaron que esta ofensiva con el Puerto está integrada en otra más general que ha diseñado el PP ante el "secuestro" del Congreso por parte del PSOE. "El Gobierno en funciones no está exento del control parlamentario", criticó Camps, quien aseguró que el PP "va a ejercer esa labor de control" gracias a su mayoría en el Senado con "mociones cada semana". Eso sí, la prioridad será para los asuntos de alcance nacional, como la amnistía, según apuntó el senador popular.

"Nosotros sí que estamos preparando iniciativas propositivas", dijo Camps exhibiendo ese perfil reivindicativo del PP valenciano ante el Gobierno, que volvió a ser contrapuesto con la actitud del expresident socialista Ximo Puig, a quien acusaron de ser la "voz muda de su amo" (Pedro Sánchez) por no intervenir en el Senado.