La vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha prometido en València que esta "tiene que ser la legislatura de la financiación autonómica para vuestra tierra, por justicia, democracia y lo que han votado los valencianos y valencianas". Díaz ha participado en un acto, convocado por Sumar y Compromís, en el que también han participado los diputados valencianos en el Congreso Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Nahuel González.

Un acto celebrado en el Aula Magistral del palau de les Arts de València, que se ha llenado de militantes y simpatizantes de Sumar, Compromís y EU, y que ha abierto y cerrado al ritmo de "Mediterrània" de La Fúmiga y Tobogán de Zoo.

Díaz ha relatado que desde principios de agosto "estamos negociando acuerdo de gobierno para sumar mas derechos, defendiendo los intereses de nuestra gente y de nuestro país. No es un acuerdo entre sumar y el PSOE. Es un compromiso con la ciudadanía de nuestro país. si lo logramos os pido que nos evaluéis. Y si no las cumplimos también os pido que nos evaluéis. Porque los países no se hacen solo desde las instituciones. Se hacen caminando juntas. Ganando derechos en las huelgas o cuando salimos a defender la sanidad pública".

Un gobierno para afrontar una legislatura, ha asegurado la vicepresidenta en funciones, "en la que no queremos conformarnos". Porque, ha defendido, "la gente que cobra el salario mínimo interprofesional (SMI) no puede conformarse, necesita mas. La gente que no puede pagar el alquiler. no puede conformarse necesitan que se baje el alquiler. Las viudas con pensiones de 600 euros no pueden conformarse". Por eso, ha prometido, "va a ser una legislatura para seguir ganando derechos y por eso nos dejamos la piel para alcanzar el mejor acuerdo posible".

Y ha anunciado que será la "legislatura de la gente existente, que no quiere negacionistas del cambio climático. Porque es necesario, ha defendido, "climatizar las escuelas de nuestros país porque, eso está pasando hoy, hay aulas a 32 grados". También ha reivindicado una "agenda social fuerte. Que la gente trabajadora viva mejor". Porque, ha recordado, que "el gobierno pasado trabajó y cambió la vida de la gente: el SMI ha subido un 47%. Y los ERTE, los mecanismos de protección laboral se han quedado para siempre y demuestran que antes las crisis no hay que despedir sino mantener los puestos de trabajo".

A Díaz la han precedido los parlamentos de los tres diputados valencianos por Compromís. Àgueda Micó ha defendido que "esta es y será la legislatura de la financiación". Al tiempo que reivindicaba la "condonación de los 50.000 millones de deuda que tenemos los valencianos por culpa de la infrafinanciación. No lo hemos generado nosotros. No es nuestra culpa. Necesitamos que el Estado la asuma y que la pague el gobierno central que es el que no ha pasado las inversiones necesarias para garantizar la mayoría social del País Valenciano. Y eso pasará esta legislatura".