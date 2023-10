"Iniciativa gana 525 militantes y simpatizantes frente a 5 personas incómodas"

El coportavoz de Iniciativa del Poble Valencià (IPV), Alberto Ibáñez, aseguró ayer sobre la salida de cargos de la formación que integra Compromís que «desde el congreso último de Iniciativa hasta ahora, tiene 525 militantes y simpatizantes más». Frente a esta cantidad, Ibáñez calcula que hay «cinco personas» que formalmente se han dado de baja porque «no se encuentran cómodas y que no han sido capaces de esperarse al proceso democrático de escuchar, porque tienen una propuesta... ¿Por qué no la plantean en el debate que habrá de noviembre a febrero?», se preguntaba ayer en voz alta al ser preguntado por Levante-EMVsobre la salida de militantes de Iniciativa como Sergi Campillo o Luisa Notario, como ayer informó este periódico. Ibáñez cree que probablemente los disidentes no han esperado al congreso que Iniciativa culminará en febrero porque «su propuesta no cuenta con el apoyo de la organización», aseguró al término del acto conjunto organizado entre Sumar y Compromís.

«Yo lo que sé es que el 85% de la militancia votó ese documento en una mesa nacional en septiembre y que tenemos un proceso abierto que dice que de octubre a febrero elegiremos la manera en las que nos organizamos.. Por tanto que haya una parte muy minoritaria que no se sienta interlocutada». Y también señaló que «es importante tener respeto por las decisiones que se toman en los órganos del partido. Yo me he presentado a unas primarias internas que gané, por tanto tengo el apoyo del partido. Hemos decidido Aitana Mas y yo abrir un proceso de reconfiguración del espacio con un 85% a favor hace menos de un mes. Por tanto, en la vida hay que abrir la ventana y poner la mano para ver si llueve. Y en este caso ir a las actas del partido y ver las votaciones», concluyó.