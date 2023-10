"Sentirse solo es igual de malo que fumar 2 paquetes de tabaco al día"

El catedrático de Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Álvaro Pascual-Leone (València, 1961), es un referente mundial en la lucha contra el alzhéimer, enfermedad que genera el 60 % de las demencias. Asesora a la Universidad Católica de València (UCV) en un programa pionero a nivel mundial que aspira a diseñar estrategias de prevención de las enfermedades discapacitantes de origen cerebral a partir del análisis colaborativo, mediante tecnología Big Data e Inteligencia Artificial (IA), de los datos biomédicos y de la monitorización de los estilos de vida de 9.000 voluntarios mayores de 18 años que participarán en el estudio.

"Afortunado por crecer entre mujeres poderosas"

Dice sentirse "afortunado" por haber crecido en el seno de una familia valenciana de "mujeres poderosas" por su talento. Su tía abuela por parte materna fue Ascensión Chirivella, la primera mujer en ejercer la abogacía en España y su abuela materna, Josefa Devesa, la primera española en graduarse en Farmacia en la Sorbona de París.

Hijo y nieto de médicos, su familia está plagada de brillantes científicos y científicas. Su tía paterna, la prestigiosa farmacéutica y bioquímica Ana María Pascual-Leone, es Premio Nacional de Investigación Reina Sofía por sus investigaciones en el campo de la prevención de las discapacidades, y su tío paterno, Juan Pascual-Leone, profesor emérito en la Universidad de York (Toronto, Canadá), es una eminencia mundial de la psicología al ser el primer científico en medir la capacidad de atención mental.

Álvaro Pascual-Leone es también un líder mundial en el campo de la estimulación cerebral no invasiva y Thompson Reuters le llegó a reconocer como una de las mentes más influyentes del mundo científico y uno de los 15 mejores investigadores en neurociencias del planeta.

Conectado a la "terreta"

Aunque vive en Boston (EE UU), nunca ha perdido el vínculo con su València natal, a la que llama su "terreta". A pesar de los más de 5.700 km que separan la capital del Estado de Massachusetts de la Comunitat Valenciana está al tanto de toda la actualidad valenciana, pues cuenta que se informa a través de Levante-EMV. Esta pasión por la tierra en la que nació la ha transmitido a toda su familia americana: Su hijo llegó a ser futbolista del Castellón y su hija, que vive en Londres, ha decidido volver a València para casarse.

¿Qué podemos hacer para reducir el avance de las demencias?

Lo primero es quitar el sesgo negativo que tiene el padecer problemas cognitivos. Hay una tendencia de la gente a mantener en secreto que le falla la memoria, como si nos avergonzáramos de ello, y eso dificulta el diagnóstico temprano. En demencias, en problemas neurológicos, tenemos que cambiar el chip y que nos miren a tiempo. Lo segundo es que hay un nihilismo, incluso también entre colegas neurólogos, que dicen cómo no se puede hacer nada, pues para qué vamos a diagnosticar. Y eso es falso, pues ya contamos con estudios que demuestran que modificando los estilos de vida de las personas se puede reducir la progresión de la enfermedad por lo menos en un 40 % , incluso si ya tienen alzhéimer.

En los centros de salud hacen electros, controles de tensión, análisis de sangre y de orina... Pero no chequeos de las funciones cognitivas que permitirían detectar antes el alzhéimer. ¿Por qué?

Hay que mejorar la formación de los médicos de familia para que sean conscientes de la importancia de esos chequeos y darles herramientas para llevarlos a cabo. Ya hay tecnologías que usando Inteligencia Artificial (IA), en cuestión de 2 o 3 minutos extraen mucha información predictiva. Estos marcadores digitales de comportamiento deberían entroncarse en la labor cotidiana del médico de cabecera y, de hecho, como está pautado por la tecnología, la prueba la puede aplicar el personal de enfermería como cuando te toma la tensión.

Programas de detección precoz del cáncer de mama o de colon han reducido mucho la mortalidad. ¿Recomienda que se hagan también cribados de alzhéimer?

No solo soy partidario, sino que abogo por ello. Entiendo el miedo a enterarte de que tienes una enfermedad que en este momento no podemos curar. Pero, si te evalúas ganas mucho, porque te empoderas para poder tomar decisiones que te permitan frenar el avance de la enfermedad, modificando tu estilo de vida o asumiendo los riesgos de ciertas medicaciones que pueden reducir entre un 30 o un 40 % los síntomas. Además, el cribado poblacional no es un gasto, es un ahorro: Con la detección precoz de enfermedades cerebrales se reduce en un 40 y 50 % el grado de discapacidad que generan.

Dice que entrenar al cerebro lo hace más resistente a la demencia. ¿Cómo se hace eso?

Con ejercicio físico y cognitivo. El ejercicio cognitivo ayuda a tu cerebro a mantener los mecanismos de plasticidad ágiles. Esto requiere ponerle retos al cerebro para que siga aprendiendo a aprender, no para que siga haciendo lo que ya sabe hacer. Lo que necesitamos es pensar qué tarea me gustaría hacer que no he hecho nunca, que es un reto que es difícil y aunque voy a tener que dedicarle esfuerzo lo voy a pasar bien en el intento. Es algo muy individual, no es una receta de todos lo mismo. Si nunca has aprendido un idioma ¡Fantástico! Apréndelo. Si nunca has tocado un instrumento musical, ¡Hazlo! Hay que ponerle un reto nuevo a tu cerebro para que siga aprendiendo a aprender.

¿Por qué combatir la soledad es clave para la salud cerebral?

Sabemos que cuando un paciente nos dice sentirse solo y miras su riesgo de morbilidad y mortalidad, ese sentimiento de soledad es el equivalente a fumarse dos paquetes de cigarrillos al día. Nadie duda que el tabaco no es bueno para la salud y, sin embargo, algo que es igual de nocivo ni siquiera se lo preguntamos cuando les pasamos consulta. Gracias al Covid y el confinamiento hemos aprendido que se pueden generar situaciones, incluso políticas de salud, que hagan que la gente deje de sentirse sola. En el estudio del Barcelona Brain Health Initiative sabíamos cómo de sola se sentía la gente porque lo habíamos investigado durante 5 años antes. Lo que vimos durante el confinamiento es que el sentimiento de soledad disminuía porque la gente al salir a los balcones a aplaudir a los médicos sentía que era parte de una comunidad. Por tanto, deberíamos hacer un cribado del sentimiento de soledad, entender por qué te sientes solo, qué factores psicológicos te llevan a ello, si es por enfermedad, por ausencia de conexiones sociales, si es circunstancia o rasgo personal. A veces es necesario tratamiento clínico, pero también hacen falta políticas de salud pública que disminuyan la sensación de soledad. Y este problema es tan acuciante en el mundo que algunos países, como el Reino Unido o Japón, ya cuentan con un Ministerio de Soledad. Y caemos en el equívoco de creer que las redes sociales solventan el problema cuando en verdad lo aumentan. Tú te sientes más solo, no menos, si todas tus relaciones son virtuales.

Considera muy importante para una buena salud cerebral el tener un propósito de vida que cada mañana nos empuje a levantarnos con ilusión de la cama ¿De qué tipo de metas se trata?

Es el tener una relación con el mundo, con los extraños y con los externos, que te proyecte en ellos y que sea tu razón de ser. Puede ser cualquier cosa, la creencia en Dios y la vivencia espiritual, el deseo de que mis nietos sean felices, o de que haya menos pobreza en el mundo o que la gente sufra menos. Lo que no puede ser es algo total y únicamente autocentrado en uno mismo. O sea, si yo lo que quiero es ganar mucho dinero para tenerlo, eso no tiene el mismo valor de cara al beneficio de la salud cerebral. Y esto no es un juicio de valor, es simplemente un juicio clínico. También pueden ser cosas pequeñas, como el deseo de que la gente tenga una sonrisa por las mañanas y, por tanto, cuando sales les saludas y te relacionas con ellos. Puede ser algo muy trivial aparentemente, pero que te proyecta en los otros y eso mejora el rendimiento de ciertos factores cerebrales. Por ejemplo, genera cascadas hormonales, cascadas enzimáticas, procesos inflamatorios que se reducen y también disminuye el riesgo de procesos degenerativos. A la postre está muy ligado a sobrellevar el estrés de una manera distinta. Y sabemos que además, cuando tienes un propósito vital, bien definido se reduce el impacto de los patrones de vida que no fomentan la salud cerebral, se reducen porque el propósito vital no solo tiene un efecto directo, sino que media o modula para bien los demás factores positivos.

Usted es el paradigma de lo que se conoce como "fuga de cerebros", pues fue investigador valenciano muy prometedor que, al no poder crecer como científico en su país, hizo las maletas y se fue a Estados Unidos donde se le abrió un enorme mundo de posibilidades. ¿Cómo ve la investigación ahora aquí en España?

Pienso sinceramente que si yo fuera 20 o 10 años más joven, a lo mejor habría vuelto a investigar en España. Creo que la situación está mucho mejor ahora de lo que estaba antes. Creo que hay más oportunidades, más salidas y más compromiso con la ciencia. Pero todavía nos falta, pues sigue habiendo una falta de reconocimiento del valor de la de la ciencia y de los científicos, así como una separación excesiva entre las empresas y las universidades, que se traduce en una falta de integración real en innovación que nos permita traducir en un beneficio social, en patentes, en riqueza, en emprendimiento, en sostenibilidad, los esfuerzos que se hacen en investigación. Hay que apostar por avanzar en ciencia y por la creación de empresas innovadoras que den oportunidades a nuestros jóvenes con talento, que yo espero que no se vayan de España y que enriquezcan al país al mismo tiempo que se enriquecen ellos mismos. Algo que con frecuencia se olvida es que pagas un peaje por irte. Te haces un poco ciudadano de ningún lado y tienes a la familia lejos. Tus vínculos familiares se hacen mucho más separados. Tu terreta está muy lejos. Eso es un sacrificio para uno y también para toda la familia. Yo espero que la gente no tenga que pagar ese precio y pueda desarrollar aquí las capacidades que tiene.