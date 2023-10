Sesión de alta tensión en las Corts. La conmemoración de la cifra redonda, los 100 días de funcionamiento del Consell, pasó de la celebración del gobierno valenciano por sus acciones en el considerado periodo de gracia (especialmente las rebajas fiscales) al aumento de los decibelios y la confrontación entre los grupos que conforman el ejecutivo (PP y Vox) y la oposición (PSPV y Compromís). Sobre todo, tras la acusación de la síndica de los socialistas, Rebeca Torró, al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de haber tenido una "actitud machista" en la anterior sesión, hace dos semanas, al guiñarle un ojo al terminar.

"No voy a tolerar ninguna falta de respeto ni ninguna actitud machista, en la anterior sesión de control, se sentó y me guiñó un ojo", ha indicado la dirigente socialista quien ha calificado el gesto de "indigno e impropio de un presidente de la Generalitat". Asimismo, ha señalado que esa "condescendencia" con las mujeres "para su mundo puede ser normal, pero lo que demuestra es una escasa catadura moral".

Las palabras de Torró han generado la protesta de la bancada de PP y Vox y los aplausos de sus compañeros. "No me miren con esa cara de incredulidad, no vuelva a dirigirse a mí de esa manera. Ni aquí ni fuera. En los machismos cotidianos, usted es reincidente, no le tiene por qué llamar bonica a una periodista ni guiñarle el ojo a la síndica de la oposición", ha sentenciado la portavoz socialista.

La crítica de la dirigente socialista ha elevado la tensión en el parlamento autonómico, con aplausos de sus compañeros de bancada y abucheos y protestas desde la de la derecha. De hecho, la mención al guiño ha vuelto a aparecer en otras réplicas ("Creo que me ha guiñado el ojo de soslayo", le ha respondido Marciano Gómez, conseller de Sanidad, a Carles Esteve, de Compromís), aunque Mazón ha evitado entrar en el tema.

El jefe del Consell solamente ha criticado que Torró le haya vuelto a "insultar" con una "acusación muy grave", pero no ha incidido más en el asunto. En cambio, Mazón ha centrado su discurso en detallar la hoja de servicios del nuevo gobierno autonómico en los 100 días desde que tomó posesión incidiendo especialmente en las rebajas fiscales. Este jueves se ha aprobado la tramitación de la derogación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el parlamento, medida que ha destacado, y ha añadido las reducciones en el IRPF que conllevará la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat.