Las Corts congela su presupuesto a la espera de si sube sus sueldos

Mientras el Consell apura la elaboración de sus presupuestos para 2024, las Corts ya tiene listos los suyos para ser incorporados a las cuentas autonómicas. Y si en la Generalitat se espera un descenso del gasto total respecto al año anterior, las cuentas del parlamento no solo no bajan sino que se incrementan ligeramente, un 0,47 %, hasta los 34,1 millones, casi 160.000 euros más. Aunque esta cifra podría ser mayor si finalmente se aprueba una subida de los sueldos públicos que, incluso, podría afectar a los diputados que la componen.

Según se expone en el anteproyecto de Presupuestos del parlamento autonómico al que este periódico ha tenido acceso, los primeros que elabora Llanos Massó como presidenta, "en caso de que la ley de Presupuestos Generales del Estado y de la Generalitat para el año 2024 recogiera incrementos retributivos a favor del personal empleado público, la Presidencia de las Corts procederá a actualizar las retribuciones en los términos previstos en dichas leyes". Es decir, si en las cuentas autonómicas y del Estado (si las hubiera) hay subida de sueldo a los funcionarios, las Corts las tendrá que asumir.

El acuerdo del Gobierno de España con los sindicatos es incrementar un 2 % los salarios públicos en 2024. Sin embargo, la falta de una investidura ha impedido que el ejecutivo central (hoy en funciones) elabore unos presupuestos para el año que viene en el que se contemple este incremento. Esta subida se podría aplicar sin necesidad de unas nuevas cuentas, pero sí que es necesario que pase por el Consejo de Ministros. La Conselleria de Hacienda aseguró hace dos semanas que sí que contemplará la subida en sus cuentas.

La subida es para todos los trabajadores públicos, pero en un principio no afectará a los diputados cuya partida sigue prevista en 3,2 millones de euros más 2,5 millones en complementos. El anteproyecto de presupuestos de las Corts indica que a los parlamentarios "no se les aplicarán los incrementos retributivos" que se puedan fijar tanto en los presupuestos estatales o autonómicos. No obstante, fuentes presentes en la Comisión de Gobierno Interior señalaron que ese punto formó parte del debate el pasado jueves y que su redacción podría cambiar quedando a expensas del camino que tomen los altos del Consell.

Ahorro en la electricidad

Sin incluir estas posibles subidas, ni la de los empleados públicos ni la de los diputados, el gasto en personal ya vive un incremento respecto al año pasado al pasar de 22,6 a 22,9 millones, 335.000 euros más, un 1,48 % en el que se incluye la subida de sueldo del 0,5 % pactado en 2023, una retribución extraordinaria de 200.000 euros para el personal interino, el aumento de los trienios (30.000 euros) y el aumento del coste de los seguros (casi 50.000 euros más).

El de Personal es, sin embargo, el único capítulo que aumenta mientras que el de Funcionamiento (capítulo 2), Transferencias corrientes (capítulo 4) e Inversiones reales (capítulo 6) se reducen y los Activos financieros se quedan igual. El que más cae es el de Funcionamiento, con un 2 % menos (129.000 euros), por el 1,24 % de las inversiones y el 0,77 % de las transferencias. Llamativa es la bajada del 33 % en la previsión del coste de suministro de la electricidad: de 1,2 millones a 800.000 euros.

Y si las cuentas económicas globales de la cámara no han sufrido grandes modificaciones pese al cambio en la composición de la cámara tras el 28M, sí que lo han hecho las cantidades que reciben los grupos parlamentarios. De los cuatro representados, solo Compromís recibirá menos que la pasada legislatura a tenor de contar con dos diputados menos. En total, contará con una subvención mensual de 49.200 euros (590.000 al año), 4.000 menos que los que recibió en 2023, al repartirse 10.500 euros de base más 1.480 por diputado y 1.100 también por parlamentario para contratación de personal.

Por su parte, el PP casi duplicará el dinero que recibía de las Corts respecto a la anterior legislatura tras pasar de 19 a 40 diputados. Por ello, de los 696.000 euros al año que recibió el año pasado se incrementa a 1,3 millones. Le sigue el PSPV con casi 1,1 millones de euros al año por los 936.000 euros que recibió en 2023 mientras que Vox contará con 528.000 euros en 2024, 130.000 euros más que el año pasado.