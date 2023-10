El PSPV reclama condenar las "actitudes machistas" en las Corts

La acusación de la síndica del PSPV, Rebeca Torró, al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de tener una "actitud machista" al guiñarle un ojo en la primera sesión de control no se quedará solo en un alegato desde la tribuna del parlamento. Los socialistas han anunciado este viernes que la queja de su portavoz se materializará en una Proposición No de Ley (PNL) en la que se reclamará a los grupos parlamentarios rechazar estas "actitudes machistas" en las Corts e incluso una reforma del reglamento de la cámara.

"Hemos de dar ejemplo para que dentro de las Corts no se cometa el error de frivolizar actitudes machistas", ha expresado Torró quien ha indicado que la moción no estará centrada exclusivamente en el ámbito parlamentario, sino que se aprovechará "para que se visibilice el micromachismo que se vive todos los días en el conjunto". Según ha añadido, este tipo de actitudes no son una "cuestión personal, igual que la violencia machista no es un tema personal".

Sin embargo, pese a que el texto (los socialistas están apurando su redacción y esperan presentarlo este mismo viernes) hablará "en conjunto" de ese micromachismo, el PSPV pondrá el foco en el parlamento autonómico. De hecho, Torró ha indicado que el objetivo es que el propio reglamento de la cámara valenciana recoja expresamente la sanción a estas "faltas de respeto" y "ataques machistas". "Dentro de un parlamento no se pueden cometer estos actos, hemos de dar ejemplo", ha reiterado.

No toleraremos faltas de respeto.

No toleraremos comportamientos machistas.



¿Le guiñaría el ojo Mazón a un hombre?



Señor @carlos_mazon_ hay comportamientos que son indignos en un president de la Generalitat.



📹Lo denuncia @Rebeca_Torro pic.twitter.com/A20p7HA4Dv — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 26 de octubre de 2023

La acusación sobre Mazón y el guiño de ojo seguía candente unas horas después de que saltara en el pleno de las Corts. Ante ello, Torró ha justificado su intervención en que las mujeres que se encuentran en cargos como el que ella ha dicho que ocupa "hemos de visibilizar que llevamos muchos años soportando este tipo de actitudes". Asimismo, ha lamentado que la bancada de la derecha "frivolizara" sobre este tema una vez expresó su denuncia en la tribuna de las Corts.

Denuncia de la censura

No es la única iniciativa que los del puño y la rosa han anunciado al albur de su balance de los 100 días del gobierno de PP y Vox. Según ha señalado el portavoz adjunto, José Chulvi, el PSPV registrará una PNL en la que reclamará que la Abogacía de la Generalitat se persone contra los "episodios de censura cultural o de ataque contra la lengua". Según ha señalado, esto tendría encaje legal como una forma de defensa de los derechos fundamentales y la libertad de expresión.