El PSPV desconfía de los planes de Carlos Mazón para cuadrar los presupuestos de la Generalitat. Como ha publicado este diario, el president se ha puesto a los mandos de la elaboración de unas cuentas muy complejas y ha llamado a sus consellers a exprimir hasta el último euro que se les conceda. El objetivo no es otro que elevar los índices de ejecución del Botànic para así mitigar la probable caída del importe global de los presupuestos, especialmente en inversiones. En definitiva, ser más "eficientes", uno de los conceptos más repetidos por el nuevo Consell, y hacer más con menos.

La estrategia surge ante la limitada capacidad de gasto con la que tiene que lidiar Mazón, con partidas como la de personal o la de la deuda comiéndose ya gran parte de los recursos (rondarán los 15.000 millones en 2024). Las inversiones emergen así como el capítulo donde la Generalitat detecta un mayor margen de actuación y ahí es donde se quiere afinar.

Según datos oficiales del portal de transparencia sobre las cuentas de 2023, las últimas de la izquierda, a cierre de septiembre se había ejecutado apenas un 22 % de lo presupuestado en el capítulo 6 de inversiones reales. Poco más de 430 millones de los casi 1.900 proyectados. Los 1.500 millones en el limbo en donde el nuevo Consell dice querer recortar.

Pero los socialistas defienden que estos porcentajes son "normales" a estas alturas del ejercicio ya que estas actuaciones "tienen un proceso más lento" y destacan que el dato de ejecución del año en curso es "un 42 % más alta" que el año previo. Además, ponen el foco en los antecedentes de Mazón como presidente de la Diputación de Alicante. Aseguran que él ejecutaba menos y lamentan que si no se da luz verde a los proyectos sobre el papel para no asumir el desgaste político de esa baja ejecución, esas inversiones "nunca se iniciarán".

En ese sentido, recuerdan que entre "la nada" y la fase de ejecución (obligaciones reconocidas en lenguaje formal) hay todo un proceso intermedio que tiene que ir quemando etapas y remarcan que "si no tienes crédito presupuestado no puedes comprometer el gasto" y activar las fases de licitación, adjudicación, etc. "y no comienza nada". "Esto explica por qué las inversiones tienen ese proceso mucho más lengo que pagar un recibo de la luz", añaden fuentes socialistas.

Se basan en los informes de la Intervención de la corporación provincial alicantina sobre las cuentas de los dos últimos años, 2021 y 2022, en los que la ejecución a cierre del ejercicio fue muy similar a la que ahora arrojan las cuentas del Botànic, si bien en este caso es a fecha de septiembre, por lo que resta todavía un trimestre para mejorar el registro.

"La más baja del decenio"

En concreto, en el ejercicio de 2021, la Diputación de Alicante de Mazón cerró con un porcentaje de ejecución de las inversiones reales del 24,1 %. Solo culminó proyectos por valor de 14,9 millones de euros de los casi 62 millones presupuestados, lo que supuso un retroceso del 26 % respecto al índice de cumplimiento del año previo en este mismo capítulo.

El informe de la intervención de ese año alerta de hecho de la "tendencia negativa" de esos niveles de ejecución. "Se pone de manifiesto que, los reducidos niveles de ejecución de estos capítulos (inversiones reales y transferencias de capital) siguen su tendencia negativa. Por lo que respecta a las inversiones reales, es el peor registro de todo el decenio y las transferencias de capital, el segundo peor porcentaje" desde 2012.

La tendencia se mantuvo en 2022, cuando la diputación empeoró ese nivel de ejecución hasta apenas un 20 % de éxito pese a elevar el montante en términos absolutos. De los 83,2 millones de euros presupuestados, se llevaron a cabo únicamente 16,6 millones.