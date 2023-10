Estar ante la oportunidad de tu vida y, por un error, quedarse fuera. Eso es lo que le ocurrió a decenas de interinos de la Conselleria de Sanidad que perdieron la oportunidad de consolidar una plaza en propiedad sin tener que presentarse a una oposición (solo haciendo valer sus méritos) al no completar su inscripción o hacerlo con errores en el plazo que dio Sanidad a principios de año. Ahora, la administración ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas de aquellos que se quedaron fuera y va a dar una segunda oportunidad a los interinos que no hicieron bien la inscripción.

Se podrán unir al resto de 44.000 interinos que ya están dentro del proceso y que optan a una de las 9.200 plazas que se quieren regularizar gracias al proceso especial de la Ley 20/2021 y que busca rebajar la temporalidad en el empleo público por mandato de Europa.

Solo podrán acogerse 76 personas

La Conselleria de Sanidad ha abierto un plazo extraordinario para que aquellos que no completaron su inscripción puedan volver a entrar en el proceso. Eso sí, la administración no ha aceptado todas las alegaciones y solo va a "repescar" en el macroproceso a una parte de los que no pudieron completar el proceso: apenas 76 personas con nombres y apellidos.

Así consta en la diligencia publicada por la administración la pasada semana. Sanidad solo va a permitir subirse al carro a aquellos que pagaron las tasas pero no pudieron "completar el proceso de firma y registro de la solicitud de forma electrónica por motivos técnicos" que normalmente no son imputables a quien se estaba registrando. Estos 76 afortunados tienen ahora un plazo de 15 días hábiles (a contar desde el pasado martes 24 de octubre) para no quedarse fuera de esta oportunidad. Eso sí, Sanidad les permite completar ahora la inscripción en las categorías que eligieron en su día sin modificar nada. Ahora en un mismo proceso, harán el registro y tendrán que aportar los méritos que quieren que se les tenga en cuenta, ya que el proceso está avanzado.

Muchos otros se quedan fuera

El resto de personas, que las hubo, que se equivocaron al registrarse en una categoría que no era (funcionario por estatutario, por ejemplo) y para las que también se pedía clemencia desde los sindicatos que los atendieron, se van a tener que quedar fuera sí o sí.

La administración se negó en su momento a aceptar esta repesca pero, tras consultar, reconocieron que tendrían que enmendar el proceso ya que había "jurisprudencia" que amparaba a toda esa gente que pagó las tasas pero por un problema técnico no pudo registrarse al final. Sobre el resto llegó a haber un debate pero no hubo acuerdo sindical para dar también cobertura legal a todos los demás.

Unas 60.000 solicitudes para 9.200 plazas

La Conselleria de Sanidad tiene registradas 59.368 solicitudes (de unos 44.000 opositores) para participar en este proceso excepcional de estabilización para cubrir más de 9.000 plazas (8.950 estatutarias y 221 puestos funcionariales) por el sistema de concurso, es decir, que se valoran la experiencia y otros méritos. El proceso ha cubierto en el primer trimestre del año las fases de inscripción y de aportación de méritos.

Los listados provisionales empezaron a salir en abril. Ahora y tras resolver las alegaciones, tendrán que publicarse los definitivos con los interinos "ordenados" según los puntos conseguidos. El 70 % de la puntuación se obtiene por tiempo trabajado y el 30 restante por formación e investigación y según lo aprobado en su día, el tiempo trabajado en pandemia vale el doble y no se va a contabilizar los meses trabajados en las áreas de salud bajo concesión administrativa, lo que ha generado la presentación de numerosos recursos ante los tribunales.

Añadir más plazas

La Conselleria de Sanidad sigue así haciendo camino en este proceso que tiene fecha límite: el 31 de diciembre de 2024. Mientras, la administración aún tiene que resolver si se va a ampliar este concurso especial con más plazas o se hace uno extraordinario ya que el Gobierno cambió la ley este verano para permitir ocupar por esta vía de concurso de méritos sin examen aquellas plazas de las oposiciones en curso que se vayan a quedar desiertas.

En la sanidad valenciana, encajaría en esta definición los 1.155 puestos de Enfermería que ya se sabe que no se van a cubrir vía oposición, después de que la dificultad del examen realizado a finales del año pasado provocara que solo aprobaran 2.660 aspirantes pese a haber más de 3.800 plazas por cubrir.