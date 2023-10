Los presupuestos reducen un 18 % las inversiones para 2024

Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024 incrementan su montante global respecto al año pasado, el último elaborado por el Botànic, sin embargo, hay capítulos que han visto su total menguado. Es lo que le ocurre a las Inversiones (Capítulo VI) y a las Transferencias de Capital (Capítulo VII), los dos capítulos que se verán reducidos en 250 y 400 millones respectivamente.

"No hemos presupuestado nada que no vayamos a ejecutar", ha justificado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante la presentación de las cuentas. El aviso ya corría por el gobierno valenciano: no se incluiría en las cuentas ninguna inversión que no se tuviera la seguridad de estar ejecutada a final de año, una forma de evitar un presupuesto excesivamente grande que luego quedara, en palabras de Merino, "en papel mojado".

Así, las inversiones para el próximo año serán de 1.228 millones de euros, 250 millones menos que las 1.492 millones que se presupuestaron el año pasado. Esto supone reducir esta cantidad en un 17,7 % respecto al año pasado, es decir, se restará uno de cada seis euros que tuvo esta partida el año pasado. Asimismo, se quiere aprovechar los remanentes que queden sin gastar de este año. De momento, a fecha de 30 de septiembre, Merino indicó que son casi 1.200 millones.

El otro capítulo que ha sufrido un descenso de su montante global es el de Transferencias de Capital, aquellas partidas que suelen tener que ver con subvenciones y demás envíos de dinero monetario. Este apartado pasa de los 1.702 millones de euros en 2023 a los 1.319 millones en 2024, una bajada del 22 %.

Caso contrario lo que ocurre con el Capítulo 1, el de Gastos de Personal. Este vuelve a ser el principal apartado con 8.817 millones de euros. Esta cantidad son 700 millones más que el año pasado, una subida del 8,54 % respecto a las últimas cuentas del Botànic. En este incremento se incluyen las subidas de salarios públicos que se han pactado entre el Gobierno de España y los sindicatos y que ha de incorporar la Generalitat.