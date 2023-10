"El Señor de los Deberes". Es el título del poema de María C.C., una niña valenciana que se pasó más de tres horas haciendo deberes junto a su madre y que, por eso, el curso pasado no pudo celebrar Halloween con sus amigas. El poema, curiosamente, era parte de los deberes de Lengua y había que recitarlo en clase.

El poema de María narra una realidad para muchos estudiantes que quieren divertirse y tener tiempo libre, pero que no pueden por culpa de los deberes para casa. “Creo que en los colegios hay un exceso de deberes que no nos deja tener una vida fuera. Siete horas en clase y dos o tres horas en casa nuestra haciendo deberes; esto no nos permite poder salir a la calle a jugar”, ha expresado María.

La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, que agrupa a 1.082 asociaciones de toda la Comunitat Valenciana ha decidido difundir hoy el poema de María para concienciar a la comunidad educativa del "terrorífico exceso de deberes para casa" en algunos centros.

Con estas palabras, la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya trasladará a través de sus federaciones a la Confederación Española de APA (CEAPA), el poema y el mensaje para que se regulan los deberes del alumnado para que sea posible el tiempo libre.

Tecnología y climatización, materias pendientes

La confederación de Ampas ha señalado dos grandes aspectos a mejorar en las aulas valencianas en una rueda de prensa realizada al principio de curso. El primero es la digitalización. "Las aulas valencianas son de las menos tecnológicas de España, estamos a la cola y eso debería mejorar mucho porque es algo muy importante", cuenta Rubén Pacheco, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya.

El segundo tema es la climatización de los colegios. "Con la crisis climáticas veremos cada vez más olas de calor y de frío y no puede ser que los colegios e institutos sean los únicos edificios públicos que no están climatizados. Pedimos a conselleria un plan para controlar la temperatura en los centros", cuenta Pacheco.

Otros temas que reclaman las Ampas es continuar los avances en educación para la diversidad en las aulas y sensibilizar mucho más a los alumnos para actuar ante los problemas de salud mental cada vez más recurrentes, sobre todo en los institutos.

La Confederación Gonzalo Anaya también reivindica "la eliminación de conciertos educativos y que la concertada pase a ser subsidiaria de la educación pública, para que se utilice solo cuando falten plazas en la pública". Por otro lado, también piden avanzar en la "gratuidad de la educación pública".

En conclusión, las 1.083 Ampa valenciana piden a Conselleria de Educación que seguir avanzando en la bajada de ratios, en el plurilingüismo, las ayudas al estudio, la xarxa llibres, los cheques de material escolar, la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años y las infraestructuras educativas.

Por otra parte, preocupan las materias pendientes como la segregación escolar, la estabilidad de las plantillas docentes, la sustitución de personal educador la adaptación de las aulas a la emergencia climática.