La oposición y el PP aprueban una iniciativa para garantizar la formación a jóvenes maltratadas con Vox en contra

Unanimidad (sin Vox) en las Corts para garantizar que las víctimas de violencia de género continúen estudiando. Así ha quedado la votación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes para garantizar el acceso a los estudios de las víctimas de violencia de género. Una iniciativa que ha salido adelante en la comisión de Igualdad del hemiciclo valenciano con los votos a favor del PSPV, el PP y Compromís y en contra de Vox.

Durante la exposición de motivos, la diputada Rosa Peris ha explicado alrededor del "20 % de las jóvenes han sido víctimas de violencia de género" y ha puesto sobre la mesa el auge del maltrato a mujeres jóvenes en las etapas de la juventud. Por eso, ha expresado la necesidad de garantizar un sistema de acompañamiento para estas jóvenes que, en la mayoría de casos, se encuentran en etapas formativas y por vivir estas situaciones de maltrato pueden verse con dificultades para continuar.

A la propuesta del PSPV, Compromís ha planteado la posibilidad de incluir esta iniciativa en el pacto autonómico contra la violencia de género, en boca de la diputada Verònica Ruiz. Una aportación que los socialistas han incorporado a la PNL. Por último, Beatriz Gascó, del PP, ha señalado que darían su apoyo a esta medida, pero ha matizado que es necesario que la aplicación sea de una manera técnica, incorporando una cuota a los requisitos de matrícula como puede haber en la universidad para personas discapacitadas o mayores de 25 años. Con todo, también ha señalado que es necesario crear un protocolo "integral" que contemple la atención a la salud mental, el trabajo con las familias y el acompañamiento a las víctimas.

Todos los grupos han apoyado esta propuesta en la comisión menos Vox. La diputada Ángeles Criado, que ha justificado el voto en contra, ha señalado que la violencia "no tiene apellidos" y que "las mujeres también pueden ser agresoras", por lo que han emitido un voto negativo a la PNL presentada por el PSPV. "Esta propuesta solo añade más peso a la red clientelar que es el negocio del género", ha apuntado.

Propuestas Lgtbi de Compromís y PP

Durante la comisión de Igualdad celebrada hoy también se han debatido dos propuestas más en referencia a las políticas del colectivo Lgtbi. En primer lugar, Compromís ha presentado una PNL sobre el blindaje de las leyes y políticas Lgtbi y trans desarrolladas por el gobierno del Botànic que no ha salido adelante y que ha tenido los votos en contra del PP y Vox. El diputado del grupo parlamentario Compromís, Francesc Roig, ha criticado este rechazo de los partidos que integran el Consell "es muy grave que no solo no avancemos, sino que se ponga en peligro todo aquello conseguido, queda al descubierto cómo de vendido está el PP a Vox en políticas de diversidad". Asimismo, ha denunciado que los presupuestos de 2024 presentados ayer por el ejecutivo valenciano, se "recorte un 7 % en políticas de diversidad".

Como último punto del orden del día, se ha aprobado una PNL del Partido Popular para crear un programa integral dirigido a personas Lgtbi en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa sí ha salido adelante con los votos a favor del PP, las abstenciones de Compromís y el PSPV y los rechazos de Vox.