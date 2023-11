Llevamos varias semanas con llegada de borrascas y frentes asociados desde el Atlántico a nuestra península Ibérica. Y comprobamos que en el este peninsular y especialmente en el sureste, no llueve. Si acaso, las “cuatro gotas” que se dice por aquí. Y además las temperaturas son muy suaves, con valores por encima de lo normal para la época. Un otoño sin lluvias importantes, de momento. Mientras se producen inundaciones y temporales de viento fuerte en el Cantábrico, en el suroeste peninsular e, incluso, en provincias del centro de la Península. Estas situaciones de borrasca atlántica alivian las condiciones de sequía salvo en la fachada mediterránea. Al contrario, en este espacio geográfico se agrava la pérdida de recursos hídricos porque las demandas no disminuyen y no se produce entrada de nueva oferta al no producirse precipitaciones que rellenen embalses o acuíferos, que no humedezcan el suelo. Este tipo de situaciones favorecen el desarrollo de las “sequías surestinas” exclusivas de Alicante, Murcia y Almería. En esta parte de España solo llueve bien, en cantidad, cuando entran los flujos del mar Mediterráneo. Y en ocasiones, llueve tanto y tan de golpe, que esas cantidades generan más daño que beneficio. Recordemos episodios ocurridos en los últimos años. Los modelos estacionales han cambiado desde hace unos días. Ahora están señalando que lo que queda de otoño será cálido y escasamente lluvioso en el sureste ibérico. Pasan los frentes, situaciones de “poniente”, nada de lluvia. Nos toca ahorrar agua. La situación de sequía se va a agravar.