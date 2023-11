La deuda es ya el gran problema (y la meta)

El coste de la deuda valenciana roza ya los 8.000 millones (cantidad para 2024). Solo Sanidad se lleva más dinero del presupuesto (500 millones más). Entre vencimientos e intereses, el próximo año habrá que pagar 1.341 millones más por la deuda. Su origen es la infrafinanciación, pero hoy es ya un problema igual o mayor, porque la diferencia de fondos con respecto a otras autonomías la acaba costeando el Gobierno central sin reparos hasta ahora. El problema es el mecanismo: la infrafinanciación genera un déficit añadido (3.847 millones en 2022, ejercicio de gasto disparado), el Ministerio de Hacienda se hace cargo vía préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero esos créditos pasan a sumarse a la abundante cuenta de la deuda valenciana (57.246 millones es el último dato) y lastran así los presupuestos autonómicos, condicionados por estos pagos.

También hay, en este asunto, un elefante en la habitación: que la deuda principal (el 84,4 %) es de una parte del Estado con este y, por tanto, en algún momento este la asumirá y la borrará de la C. Valenciana. Es algo que no se dice, se acepta pero no hay nada que certifique que vaya a ser así. Mientras tanto, la bola sigue creciendo.

La Plataforma per un Finançament Just se reactiva hoy. El objetivo es «actualizar el manifiesto reivindicativo». Según ha podido saber este diario, la exigencia de una solución a la deuda será uno de los ejes de esta entidad que agrupa a patronal, los sindicatos UGT y CC OO y los principales partidos (PP, PSPV y Compromís).

La financiación parece encarrilada (en la práctica) con el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar (Compromís). Aunque habrá que ver cómo queda en el pacto final con nacionalistas catalanes y vascos, no parece que pueda ir atrás porque el soberanismo catalán también está interesado. Si el texto se mantiene, aunque no haya reforma deberá crearse una fórmula compensatoria en los Presupuestos del Estado (no vía préstamos).

Así, el gran problema hoy es la montaña de deuda acumulada (histórica). Y ahí ya no existe consenso general como con la infrafinanciación valenciana, reconocida por todos. Hay comunidades manifiestamente contrarias a la mutualización de la deuda de otras. La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, decía esta semana que una posible condonación a la C. Valenciana, Cataluña o Andalucía sería una «catástrofe» y el archipiélago tendría que «luchar». Isabel Díaz Ayuso afirmaba en agosto que se opondrá «con todos los medios» a una fórmula de este tipo, al considerar que perjudica a las que cumplen objetivos de déficit. Tocará, por tanto, pedagogía una vez más, como ya pasó con la financiación.

El debate de la deuda está contaminado en este momento por el factor ideológico de los posibles beneficios a Cataluña. Convendrá así que el suflé baje.

Un factor clave será la posición del nuevo Gobierno valenciano. El mensaje de Carlos Mazón es de respaldo a la plataforma. Según su entorno, no se va a mover ni un ápice de lo defendido por esta (fue Mazón el que incorporó al PP) antes del 28M y que ya incluía la demanda de la deuda. «Caiga quien caiga», enfatizan.

Con todo, la prioridad ahora es el fondo de nivelación, la compensación ante la excepcionalidad valenciana, ver cómo aterriza esta cuando se forme Gobierno (si así es) y se convoque el Consejo de Política Fiscal. Mazón, además, quiere añadir un concepto a la deuda financiera, la hídrica, por el sur de Alicante.

Mazón se reúne este viernes con la Plataforma pel Finançament en Alicante

La Plataforma pel Finançament Just se reúne hoy en València y representantes comparecerán después para presentar «la actualización de su mensaje reivindicativo». Presidencia prevé que al día siguiente Carlos Mazón tenga un encuentro con la plataforma en Alicante. Será el primer ‘president’ en hacerlo, según estas fuentes. Un gesto de respaldo a esta estructura unitaria que el PP no apoyó inicialmente.